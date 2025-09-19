Tranh của danh họa Picasso dự kiến sẽ đạt giá hàng triệu USD

Bức tranh được cho là chân dung của nhiếp ảnh gia người Pháp Dora Maar, một nàng thơ của Picasso, chưa từng được trưng bày trước công chúng kể từ khi hoàn thiện cách đây hơn 80 năm.

8 triệu euro (9,45 triệu USD) là mức giá thấp nhất dự kiến đạt được của một bức tranh của họa sỹ huyền thoại người Tây Ban Nha Pablo Picasso tại phiên đấu giá tại Paris sắp tới.

Bức tranh mới được làm lại bề mặt, và chưa từng được trưng bày trước công chúng kể từ khi hoàn thiện cách đây hơn 80 năm.

Bức tranh này được cho là chân dung của nhiếp ảnh gia người Pháp Dora Maar, một nàng thơ của Picasso.

Tác phẩm nằm trong loạt tranh “Người phụ nữ đội mũ”, mô tả Maar đội một chiếc mũ hoa, đang cố kìm nước mắt vì người yêu đang dần rời xa cô./.