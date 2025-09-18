Đấu giá tác phẩm chân dung chưa từng được biết đến của danh họa Picasso

Ngày 18/9, bức tranh chân dung chưa từng được biết đến do danh họa Pablo Picasso vẽ một trong những người tình của ông đã được đưa ra bán đấu giá tại Paris (Pháp) với giá khởi điểm là 8 triệu euro (9,5 triệu USD).

Với tựa đề “Bust of a woman with a flowery hat” (Chân dung người phụ nữ đội mũ hoa), bức tranh khắc họa bà Dora Maar, nhiếp ảnh gia, họa sỹ và nhà thơ người Pháp - nàng thơ nổi tiếng nhất của danh họa Picasso.

Tác phẩm đầy màu sắc này được họa sỹ Picasso vẽ ngày 11/7/1943 và được một nhà sưu tầm người Pháp (ông của những người sở hữu hiện nay) mua lại vào tháng 8/1944.

Theo giới chuyên gia, đây là bức tranh chưa từng công bố cho công chúng và chưa bao giờ được trưng bày triển lãm, ngoại trừ ở xưởng vẽ của danh họa Picasso tại Paris.

Bà Maar là người mẫu và nàng thơ quan trọng nhất của họa sỹ Picasso với khoảng 60 tác phẩm được lấy cảm hứng từ bà, trong đó có một số bức họa nổi tiếng khác như “The Weeping Woman” (Người đàn bà khóc), “Portrait of Dora Maar” (Chân dung Dora Maar) và bức tranh sơn dầu “Guernica."

Một số nguồn tin cho rằng mối tình kéo dài 9 năm giữa bà Maar và danh họa Picasso đã giúp khơi lại ngọn lửa sáng tạo của người nghệ sỹ tài hoa này.

Các tác phẩm của danh họa Picasso thường được bán với giá rất cao. Tác phẩm hội họa đắt giá nhất của họa sỹ người Tây Ban Nha này là bức tranh sơn dầu “The Women of Algiers (Version O)” vẽ năm 1955 được bán với giá 179,4 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở New York (Mỹ) năm 2015./.

