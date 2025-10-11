Nhật Bản sẽ lần đầu tiên thử nghiệm nấu rượu sake trên... Trạm Vũ trụ Quốc tế

Đại diện thương hiệu rượu sake nổi tiếng của Nhật Bản Dassai cho biết, ngày 21/10 tới, hãng sẽ chính thức đưa nguyên liệu và thiết bị cần thiết lên vũ trụ nhằm thực hiện cuộc thử nghiệm nấu rượu sake đầu tiên trong không gian ngoài Trái Đất.

Theo đó, tên lửa H3 số 7 sẽ được phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima thuộc tỉnh Kagoshima, cùng với tàu vận tải không người lái HTV-X1 - một dòng tàu thế hệ mới do Nhật Bản phát triển.

Toàn bộ nguyên liệu cho quá trình nấu sake sẽ được vận chuyển lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nơi sẽ tiến hành lên men rượu nhờ hỗn hợp lên men truyền thống moromi.

Thử nghiệm nấu rượu sẽ do phi hành gia người Nhật Bản Kimiya Yui, 55 tuổi, thực hiện.

Bên cạnh đó, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cũng sẽ phối hợp thực hiện thử nghiệm.

Dự kiến, quá trình thử nghiệm sẽ được bắt đầu khoảng 10 ngày sau khi phóng tàu và thực hiện trong môi trường trọng lực thấp chỉ khoảng 1/6 G - tương đương trọng lực trên bề mặt Mặt Trăng.

Quá trình nấu sẽ kéo dài trong khoảng 2 tuần và thành phẩm rượu sake sẽ được đưa trở về Trái Đất trước cuối năm nay.

Dassai ước tính sẽ thu được khoảng 500 gram hỗn hợp lên men moromi. Khi quá trình lên men trong không gian được hoàn tất, 100ml rượu nguyên chất sẽ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, trong khi 100ml còn lại được tinh chế và đóng chai bán với tên gọi đặc biệt Dassai Moon - Made in Space (tạm dịch: Dassai Mặt Trăng - Sản xuất ngoài vũ trụ).

Chai rượu sake đặc biệt này dự kiến có mức giá lên tới 110 triệu yen (khoảng 720.000 USD).

Toàn bộ doanh thu từ sản phẩm độc đáo này sẽ được quyên góp cho các dự án phát triển không gian của Nhật Bản, nhằm “góp phần thúc đẩy tiến bộ của ngành công nghiệp vũ trụ”./.

Những tác dụng làm đẹp thần kỳ của rượu sake mà bạn chưa biết Thành phần men trong rượu sake chứa các chất dưỡng ẩm như glycerin, glycerol và nhiều loại axít amin, giúp cấp nước và khóa ẩm hiệu quả, nhờ đó da trở nên mềm mại và đàn hồi hơn.