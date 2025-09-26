Những kỷ lục mới của Sách Kỷ lục Guiness 2026

Nhà sáng chế người Anh sống tại Mỹ, ông Steve Braithwaite được vinh danh trong sách kỷ lục vì sở hữu chiếc xe hình quả chuối dài nhất thế giới.

Những chú lợn trượt ván, những chiếc xe thiết kế hình quả chuối và một chú lừa cao bất thường là một vài trong số những kỷ lục mới nhất được đưa vào Sách Kỷ lục Guiness thế giới năm 2026.

Chú lừa Derrick ở Anh đã giành được danh hiệu chú lừa còn sống cao nhất thế giới với chiều cao 1m67, còn người bạn đồng hành Bambou của chú lại được công nhận có đôi tai dài nhất thế giới với khoảng cách giữa hai đỉnh tai xấp xỉ 90cm.

Chú lợn Norbert ở Mỹ thì lập kỷ lục đẩy ván trượt qua quãng đường 10m trong thời gian 11,32 giây, nhanh nhất trong loài lợn.

Trong khi đó, nhà sáng chế người Anh sống tại Mỹ, ông Steve Braithwaite được vinh danh trong sách kỷ lục vì sở hữu chiếc xe hình quả chuối dài nhất thế giới.

Ngoài ra còn nhiều kỷ lục ấn tượng khác ghi nhận về khả năng của con người như kỷ lục xoay người quanh thanh xà trong 30 giây với tư thế ngón chân chạm xà, hay kỷ lục xoay toàn thân nhiều nhất trong tư thế trụ bằng ngực, với 38 vòng trong 1 phút.

Theo thông cáo báo chí, Sách Kỷ lục Guiness thế giới bản 2026 ghi nhận 2.247 thành tích kỷ lục đáng kinh ngạc từ khắp nơi trên thế giới./.

