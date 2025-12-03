TTXVN góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Sáng 3/12, TTXVN đã tổ chức trưng bày ảnh “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào.

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào diễn ra tại thủ đô Vientiane, sáng 3/12, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào.

Gần 30 bức ảnh tiêu biểu đã được lựa chọn kỹ lưỡng, phản ánh toàn diện, sinh động chiều sâu mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Những bức ảnh mang tính thời sự nổi bật, ghi lại các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ ảnh cũng phản ánh Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra từ ngày 1-2/12/2025.

Đặc biệt, buổi trưng bày cũng giới thiệu nhiều hình ảnh về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội hai nước tại các dự án trọng điểm, chương trình hợp tác kinh tế và xúc tiến đầu tư.

Triển lãm ảnh của TTXVN tại Kỳ họp lần thứ 48 không chỉ mang giá trị tư liệu quý báu mà còn góp phần khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào luôn được gìn giữ, phát huy và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới./.