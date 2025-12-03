Chủ tịch Quốc hội dự tổng kết Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách địa phương

Chiều 3/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị tổng kết hoạt động khóa XV của Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách địa phương.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Thanh, Lê Minh Hoan, Vũ Hồng Thanh.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng ghi nhận và đánh giá rất cao những đóng góp của Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách địa phương trong suốt nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đại biểu Quốc hội là trung tâm hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và địa phương chính là nòng cốt trong trung tâm đó.

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó, tận tụy, sáng tạo, trí tuệ, hiệu quả, Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách địa phương đã tạo sức lan tỏa trong hoạt động của Quốc hội, mang hơi thở của cuộc sống đến với nghị trường.

Nhóm đã tạo ra một phương thức hoạt động mới, linh hoạt, hiệu quả trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động...

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với bản lĩnh, kinh nghiệm và nhiệt huyết của các đại biểu, Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách địa phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, chủ động hơn nữa và đóng góp ngày càng thiết thực cho hoạt động của Quốc hội và cho nhân dân.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách địa phương đã nỗ lực vượt bậc, đoàn kết, sáng tạo và để lại nhiều dấu ấn rất đáng trân trọng.

Nhóm đã duy trì sinh hoạt đều đặn, trao đổi nhiều kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp nghiên cứu lập pháp: từ kỹ năng thẩm tra, đánh giá tác động chính sách, rà soát tính thống nhất pháp luật đến cách thức tổ chức giám sát tại địa phương.

Những cuộc trao đổi chân thành và chuyên nghiệp trong khuôn khổ của Nhóm đã góp phần bồi đắp thêm tri thức, phương pháp và bản lĩnh nghị trường, nhờ đó, các đại biểu ngày càng vững vàng hơn trong tư duy lập pháp, sắc sảo hơn trong phản biện, tự tin hơn khi đóng góp vào các quyết sách của Quốc hội.

Sinh hoạt chuyên môn của Nhóm không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho từng đại biểu mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học hỏi, đổi mới, nâng cao chất lượng thảo luận và quyết định chính sách của Quốc hội trong suốt nhiệm kỳ.

Đặc biệt, Nhóm đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng hợp, phân loại và chia sẻ không chỉ dữ liệu dân nguyện mà còn nhiều thông tin quan trọng khác liên quan đến thực tiễn địa phương, tình hình kinh tế-xã hội, các điểm nghẽn trong thi hành pháp luật và những vấn đề nổi lên tại cơ sở.

Việc chia sẻ đa tầng, đa nguồn này giúp các đại biểu có được bức tranh toàn diện hơn, phục vụ hiệu quả cho hoạt động giám sát, tham gia lập pháp và kiến nghị chính sách.

Đây là một sáng kiến hữu ích, thể hiện tư duy hiện đại, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương./.

NXB Thông tấn ra mắt cuốn sách ảnh về 80 năm Quốc hội Việt Nam Với hơn 850 bức ảnh được trình bày khoa học theo trật tự thời gian, cuốn sách ảnh '80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026)' phản ánh sinh động quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam.