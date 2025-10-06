Ai Cập: Bia đá vôi cổ từ lăng mộ Khentika mất tích bí ẩn

Ngày 5/10, giới chức Ai Cập đã chính thức mở một cuộc điều tra cấp cao nhằm làm rõ vụ mất tích bí ẩn của một bia đá vôi cổ từ lăng mộ Khentika thuộc khu khảo cổ Saqqara, gần thủ đô Cairo.

Đáng chú ý, lăng mộ Khentika vốn được niêm phong hoàn toàn và không được mở ra kể từ năm 2019. Di tích này được phát hiện từ những năm 1950 và hiện được dùng làm kho lưu trữ cổ vật.

Trong thông cáo phát đi cùng ngày, ông Mohamed Ismail Khaled - Tổng Thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập xác nhận vụ việc hiện được chuyển lên Viện Công tố để điều tra khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh mọi thủ tục pháp lý cần thiết đang được triển khai một cách khẩn trương.

Bên cạnh đó, Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập hiện theo dõi sát sao tiến trình điều tra cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan.

Trước đó, vào tháng Chín, Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập cũng thông báo về việc một chiếc vòng tay hoàng gia thuộc về vua Amenemope - vị pharaoh của Vương triều thứ 21 của Ai Cập cổ đại (trị vì từ năm 993 đến 984 trước Công nguyên) - đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.

Sau quá trình điều tra, giới chức Ai Cập xác nhận chiếc vòng đã bị một chuyên viên phục chế đánh cắp.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, món cổ vật bằng vàng này đã qua tay 3 đối tượng trước khi bị đem đi nung chảy hoàn toàn./.

