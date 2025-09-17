Ai Cập: Mở cuộc điều tra toàn quốc tìm kiếm chiếc vòng vàng 3.000 năm tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 17/9, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập thông báo một chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm phục chế của Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.



Chiếc vòng tay có hình dáng một dải vàng được trang trí bằng những hạt đá lapis lazuli hình cầu, có niên đại từ thời Amenemope, một pharaoh của Vương triều thứ 21 của Ai Cập (1070-945 trước Công nguyên).



Trong tuyên bố đưa ra vào cuối ngày 16/9, Bộ Du lịch và Cổ vật không nêu rõ thời điểm cuối cùng người ta nhìn thấy chiếc vòng này. Các phương tiện truyền thông Ai Cập cho biết trong quá trình kiểm kê đã phát hiện chiếc vòng biến mất, mặc dù thông tin này chưa được xác nhận.



Một cuộc điều tra nội bộ đã được mở, đồng thời các đơn vị quản lý cổ vật trên khắp các sân bay, cảng biển và cửa khẩu biên giới đất liền của Ai Cập trên toàn quốc đều được cảnh báo.

Vụ việc không được công bố ngay lập tức để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra, đồng thời đang tiến hành kiểm kê toàn bộ cổ vật trong phòng thí nghiệm.



Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần trước lễ khai trương Đại Bảo tàng Ai Cập dự kiến diễn ra vào ngày 1/11. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng được Chính phủ Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đặc biệt coi trọng./.

