Truy bắt nhanh nhóm lừa đảo bán, đổi cổ vật giả liên tỉnh

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế thông tin, đơn vị vừa phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi, bắt giữ nhóm đối tượng lưu động đến từ các tỉnh phía Nam.

Trước đó, vào chiều 6/9, đơn vị này nhận được tin báo từ Công an phường Kim Long, Công an thành phố Huế về việc, bà H.T.T (71 tuổi, trú tại phường Hóa Châu) bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, bà T bị một đối tượng tiếp cận và giới thiệu là công nhân lái xe múc, vừa đào được một hũ sành chứa "cổ vật" quý giá, gồm một nải chuối và nhánh cau bằng vàng.

Đối tượng này đưa ra "cổ vật" để bà T xem và nói rằng, có người đã trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán. Sau đó, đối tượng này gạ đổi "cổ vật" lấy chiếc nhẫn vàng bà T đang đeo. Tin lời, bà T đã đồng ý đổi và bị đối tượng chiếm đoạt chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD.

Nhận định đây không chỉ là vụ lừa đảo đơn lẻ mà là một nhóm tội phạm liên tỉnh hoạt động lưu động với thủ đoạn tinh vi, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế đã chỉ đạo phá án nhanh.

Phòng Cảnh sát hình sự huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường của thành phố Huế triển khai biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra, truy xét.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí và tổ chức kế hoạch bắt giữ nhóm đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Thủy, thành phố Huế.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Khánh Duy (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Tây Ninh), Phan Văn Đức (sinh năm 1990, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu Nhơn (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Tây Ninh), Phan Vũ Trường (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, đặt mua vật kim loại màu vàng hình nải chuối (1,4 triệu đồng) và nhánh cau (700 nghìn đồng) trên Tiktok, sau đó dùng đất, cát trét lên để ngụy tạo thành "cổ vật" vừa đào được.

Nhóm đối tượng thường đi đến các tỉnh, thành phố tiếp cận người lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin để lừa bán hoặc đổi "cổ vật" lấy trang sức vàng. Nếu nạn nhân không có tiền mặt, các đối tượng sẽ đổi trang sức đang đeo trên người, sau đó, chiếm đoạt và đem bán lấy tiền.

Bằng thủ đoạn này, hai đối tượng Nguyễn Hữu Nhơn và Phan Vũ Trường đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác trên địa bàn thành phố Huế. Tang vật thu giữ được gồm 12 nải chuối bằng kim loại màu vàng, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, 4 xe môtô, 6 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu vàng cùng số tiền trên 18 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng, các đối tượng Đức và Nhơn khai nhận thêm, với phương thức như trên đã gây ra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Vụ việc là lời cảnh báo cho người dân, đặc biệt người lớn tuổi cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào, gạ gẫm về "cổ vật" hay các món đồ quý hiếm không rõ nguồn gốc./.

