Hà Nội: Giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online"

Ngày 6/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, mấy ngày gần đây các đơn vị trong Công an thành phố đã kịp thời giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online."

Mới đây nhất, Công an phường Định Công vừa giải cứu một thiếu nữ 18 tuổi khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online" sang Campuchia.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 4/9, Công an phường Định Công, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình thiếu nữ tên H (sinh năm 2007) về việc H mất tích, nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo “thao túng tâm lý.”

Công an phường Định Công nhanh chóng xác định H đã di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục đi Tây Ninh để tìm cách nhập cảnh sang Campuchia.

Công an phường Định Công đã phối hợp Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh rà soát, phát hiện H đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Đến 10 giờ sáng ngày 5/9, Công an phường Định Công cùng gia đình H đã đến đón về nhà an toàn.

Qua trao đổi, H cho biết, các đối tượng giả danh Công an gọi điện nói chị có liên quan đến một vụ án. Do lo sợ, H đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng trên. Sau đó, các đối tượng “thao túng tâm lý” và yêu cầu H vào tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia.

Sau khi được cán bộ Công an giải thích, H đã bình tĩnh và nhận ra mình đang bị các đối tượng trên lừa gạt.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29/8, Công an phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhận được tin trình báo của gia đình anh L (sinh năm 2003) về việc anh bị các đối tượng bắt cóc, nhắn tin đòi tiền chuộc 150 triệu đồng. Đồng thời, gia đình nhận được điện thoại của anh L nói bị đánh đập, phải chuyển tiền ngay.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và tìm thấy anh L đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Anh L cho biết mình bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện yêu cầu đến nhà nghỉ, rồi gọi về gia đình thông báo việc bị bắt cóc, phải chuyển tiền chuộc.

Khi được cán bộ Công an giải thích về thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, anh L đã bình tĩnh lại và nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo “bắt cóc online.”

Trước tình trạng thủ đoạn “bắt cóc online” có diễn biến gia tăng trong thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Công an thành phố khẳng định, để làm việc với người dân, cơ quan Công an trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất./.

