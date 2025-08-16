Đà Nẵng: Liên tiếp giải cứu 2 trường hợp bị “bắt cóc online” nhằm tống tiền

Ngày 16/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) vừa giải cứu thành công trường hợp bị “bắt cóc online” và đối tượng đòi hàng trăm triệu tiền chuộc từ gia đình nạn nhân.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 15/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận thông tin đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin cháu T.N (19 tuổi, trú phường Hội An Đông; tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) bị bắt cóc.

Các đối tượng đã liên hệ người nhà cháu N yêu cầu chuyển 400 triệu đồng để chuộc người; người nhà không thể liên lạc được với cháu N.

Đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sỹ chia làm 4 Tổ công tác, tập trung truy tìm cháu N và xác minh thông tin.

Đến 21 giờ 8 phút ngày 15/8, lực lượng chức năng phát hiện cháu N tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và đang gọi video với các đối tượng ở Campuchia.

Sau khi tiếp cận, cán bộ Tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần cháu và bàn giao cho gia đình.

Qua điều tra, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn theo từng bước là làm quen, cấp học bổng, thao túng tâm lý, đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm, đe doạ nạn nhân, buộc nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, đến nơi bí mật trốn (trong quá trình này các đối tượng luôn gọi video với nạn nhân để khống chế), lấy tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để liên lạc với gia đình đòi tiền chuộc.

Trước đó, vào chiều 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) đã giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi cũng bị “bắt cóc online” khi các đối tượng dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân.

Lúc này, các đối tượng liên hệ gia đình nạn nhân thông báo cháu đang bị công an điều tra do liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn và yêu cầu gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch.

Sau đó, một người tự xưng là Công an gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 500 triệu đồng cho các đối tượng thì mới thả cháu về./.

"Lá chắn" nào bảo vệ trẻ em khỏi nạn bắt nạt trên không gian mạng? Các vụ bắt nạt và bạo lực mạng nhằm vào trẻ em đang gia tăng với thủ đoạn tinh vi và khó lường, gia đình, nhà trường và xã hội cần khẩn trương xây dựng “lá chắn” bảo vệ trẻ trong kỷ nguyên công nghệ.