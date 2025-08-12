Cảnh giác trước thủ đoạn “bắt cóc online”

Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, tống tiền rất tinh vi, được gọi là “bắt cóc online,” đây là hình thức lừa đảo kết hợp công nghệ với việc thao túng tâm lý nạn nhân.

Kịch bản lừa đảo không có nhiều khác biệt: Một người lạ gọi điện, tự xưng là Công an, thông báo nữ sinh có liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Sau đó, chúng yêu cầu tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền.

Cơ quan Công an khuyến cáo, cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền phục vụ công tác điều tra. Khi gặp trường hợp này, người dân có thể nghĩ ngay có dấu hiệu của hành vi lừa đảo./.