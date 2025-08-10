Đà Nẵng: Bắt giữ 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng qua mạng xã hội

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng cùng trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về các hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng do Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi) cầm đầu, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cùng thực hiện hành vi còn có đối tượng Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và xác định các đối tượng có liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng xác định nhóm của Võ Văn Nhật Quang đã giả mạo tài khoản bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc trên nền tảng Facebook để kết bạn, nhắn tin với người mua hàng nhằm lấy số điện thoại.

Sau đó, các đối tượng dùng số này để đăng ký tài khoản WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền Facebook qua chức năng quên mật khẩu.

Khi chiến được tài khoản, nhóm đã giả danh là chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân nhằm chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã thực hiện việc lừa đảo bằng 70 tài khoản trên Facebook, số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tài khoản Facebook mạo danh, nhất là khi giao dịch mua bán trực tuyến.

Người dân tuyệt đối không cung cấp số điện thoại, mã OTP hay thông tin cá nhân cho người lạ, kể cả khi được yêu cầu với lý do đặt hàng hay xác nhận đơn.

Khi nhận tin nhắn vay mượn hoặc yêu cầu chuyển tiền từ người quen, người dân phải xác minh qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp trước khi thực hiện để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài dùng trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo Qua công tác kiểm soát tần số, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu phát tán tin nhắn bằng thiết bị BTS giả, các đơn vị đã triển khai lực lượng tiến hành truy tìm, bắt giữ đối tượng.