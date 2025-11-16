Phát hiện tin tặc sử dụng AI tự động hóa tấn công mạng

Tin tặc đã sử dụng hệ thống AI để lập kế hoạch, chỉ đạo và triển khai các hoạt động xâm nhập, có nguy cơ mở rộng đáng kể quy mô và tốc độ của các chiến dịch tấn công mạng.

Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic thông báo đã phát hiện và ngăn chặn một chiến dịch tấn công mạng do tin tặc nước ngoài thực hiện, trong đó lần đầu tiên ghi nhận việc sử dụng AI để điều phối các hoạt động tấn công theo cách gần như tự động.

Cụ thể, tin tặc đã sử dụng hệ thống AI để lập kế hoạch, chỉ đạo và triển khai các hoạt động xâm nhập - một diễn biến mà các nhà nghiên cứu nhận định là “đáng lo ngại," có nguy cơ mở rộng đáng kể quy mô và tốc độ của các chiến dịch tấn công mạng./.

