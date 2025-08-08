Tây Ninh: Tìm kiếm, giải cứu một nạn nhân của "bắt cóc online"

Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết vừa làm việc với em N.T.H. (sinh năm 2007, trú tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) và bàn giao cho gia đình an toàn, sau gần một ngày kể từ khi được trình báo mất tích.

Cụ thể, theo trình báo của ông N.M.T. (sinh năm 1978, cha ruột của H.), chiều 7/8, H. đi từ xã Thủ Thừa đến phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì mất liên lạc.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, gia đình nhận được nhiều cuộc gọi từ số lạ yêu cầu chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết để “chuộc” H. về, kèm hình ảnh em H. quỳ gối trong nhà vệ sinh, hai tay bắt chéo sau lưng như bị trói.

Các đối tượng đe dọa không được báo công an, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng em.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bến Lức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Long An (Công an tỉnh Tây Ninh) khẩn trương trích xuất camera các tuyến đường, kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng game…

Đến sáng 8/8, khi gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội, chủ một nhà nghỉ tại phường Long An thông báo H. đang ở tại đây.

Lực lượng công an lập tức đến hiện trường, phát hiện em H. ở một mình trong phòng. Lực lượng Công an đã đưa em H. về trấn an tinh thần, trao đổi cặn kẽ vụ việc. Bước đầu xác định em H. không nợ nần ai.

Do tâm lý yếu, khi nhận cuộc gọi lừa đảo, bị hăm dọa và hướng dẫn, H. đã tự tìm đến nhà nghỉ, chụp và gửi hình ảnh cho nhóm đối tượng để chúng dàn cảnh uy hiếp gia đình, đòi tiền chuộc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Cảnh báo thận trọng với chiêu trò lừa đảo qua các cuộc gọi nháy máy Nếu nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn; không cung cấp thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào và không truy cập vào những đường dẫn gửi đến.