Cần Thơ: Giải cứu thiếu nữ bị lừa đảo, “bắt cóc online”

Ngày 20/8, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Tân An vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ giải cứu một thiếu nữ bị lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online."

Chiều 18/8, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của ông N.H.M về việc con gái ông là M.L (sinh năm 2007) có dấu hiệu bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa, lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền và buộc nạn nhân phải tự cách ly khỏi gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an phường Cái Khế triển khai biện pháp xác minh.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện và giải cứu cháu M.L an toàn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cái Khế, chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ sáng 18/8, các đối tượng đã liên tục gọi điện, tự xưng là cơ quan Công an, đe dọa cháu M.L có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, buộc phải tải ứng dụng di động, thực hiện gọi video, rồi yêu cầu mang tài sản gia đình đi cầm cố để nộp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Tổng số tiền mà cháu M.L đã chuyển vào tài khoản của đối tượng là 466 triệu đồng.

Điều đáng nói là dù lực lượng Công an và các cơ quan chức năng đã liên tục thông tin, cảnh báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan Công an, song vẫn còn nhiều người mất cảnh giác, để kẻ xấu lợi dụng.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Công an thành phố Cần Thơ đã liên tiếp giải cứu 2 nữ sinh bị "bắt cóc online" với chiêu trò tương tự.

Một trong 2 nạn nhân là sinh viên vừa từ tỉnh An Giang đến phường An Bình (thành phố Cần Thơ) thuê trọ để chuẩn bị đi học vào trưa 11/7. Đến tối cùng ngày, gia đình đã hoàn toàn mất liên lạc với em. Các đối tượng lừa đảo yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền chuộc lên đến 100 triệu đồng, kèm theo những tin nhắn đe dọa sẽ bán nạn nhân ra nước ngoài nếu không làm theo.

Nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, tìm kiếm tung tích nữ sinh. Đến tối 12/7, nữ sinh được tìm thấy an toàn tại một nhà nghỉ ở phường Tân An.

Sau khi được giải cứu, nữ sinh cho biết, có một người lạ gọi điện, tự xưng là công an, thông báo em có liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra.

Các đối tượng sau đó yêu cầu em tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền. Rất may, nạn nhân đã được giải cứu trước khi các đối tượng lừa đảo kịp nhận tiền.

Phân tích về thủ đoạn của loại tội phạm này, Trung tá Trịnh Phi Hùng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đây là hình thức lừa đảo kết hợp công nghệ cao với việc thao túng tâm lý nạn nhân.

“Ban đầu là đưa ra thông tin giả rồi đe dọa khiến nạn nhân hoang mang, mất bình tĩnh. Sau đó là yêu cầu nạn nhân vào khách sạn, cách ly với bên ngoài, gia đình, tắt hoặc không nghe điện thoại rồi liên tục gây áp lực nếu nạn nhân không làm theo sẽ bị bắt, từ đó nạn nhân chỉ làm theo cảm xúc mà không theo lý trí,” Trung tá Trịnh Phi Hùng nói.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các gia đình, đặc biệt là cha mẹ, người thân và thầy cô giáo cần quan tâm, giáo dục, hướng dẫn học sinh, con em mình cách nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng; tuyệt đối không tin vào những lời hù dọa vô căn cứ.

Khi gặp tình huống bất thường, các em phải mạnh dạn chia sẻ ngay với cha mẹ, thầy cô để được hỗ trợ kịp thời; tránh rơi vào tâm lý hoảng loạn, nghe theo yêu cầu của kẻ xấu, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tinh thần./.

