Giải cứu thành công thanh niên bị "bắt cóc online," ép chuyển 3 tỷ đồng

Chiều 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc đơn vị vừa giải cứu thành công anh N.K.N (22 tuổi, quê Hà Nội, trú tại phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) bị “bắt cóc” online.

Theo thông tin từ Cơ quan Công an, ngày 19/8, anh N rời nhà trọ trên đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh rồi mất liên lạc với gia đình.

Đến 22 giờ cùng ngày, Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa trích xuất camera, xác định N đã đặt ôtô công nghệ đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng.

Sau khi nhận phòng, anh N để lại xe máy rồi tiếp tục di chuyển bằng ôtô đến khu vực Quốc lộ 22, sau đó đi xe ôm đến một số quán càphê ven đường và một khách sạn thuộc tỉnh Tây Ninh (cũ).

Tại đây, anh N lưu lại khoảng 4 giờ rồi tiếp tục bắt xe đi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Trong quá trình này, gia đình anh N liên tục nhận điện thoại từ nhóm lừa đảo, bị ép phải chuyển gần 3 tỷ đồng vào tài khoản mà chúng đã chỉ định.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc” online, Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, lần theo hành trình di chuyển và đưa anh N.K.N về an toàn tại trụ sở Công an phường Long Hương để xử lý, lập hồ sơ ban đầu./.

Cần Thơ: Giải cứu thiếu nữ bị lừa đảo, “bắt cóc online” Công an Cần Thơ giải cứu thành công thiếu nữ 16 tuổi bị lừa đảo bắt cóc qua mạng, cảnh báo thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao.