Xuất hiện hình thức lừa đảo “nhận quà 100.00 đồng”

Lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, một số đối tượng xấu đã tung ra nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản: gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung "nhận quà tặng 100.000 đồng", "điền thông tin để nhận tiền", "cài đặt VNeID để nhận quà"; giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để "xác thực"; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Người dân phải cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nhận tiền, tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản./.