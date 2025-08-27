Những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Mỗi dịp lễ lớn, khi hàng triệu người dân cùng hướng về các sự kiện trọng đại của đất nước, không gian mạng cũng trở thành “điểm nóng” của nhiều chiêu trò lừa đảo và thông tin độc hại.

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay càng đặc biệt hơn khi gắn với dấu mốc 80 năm (sự kiện A80) thu hút sự quan tâm chưa từng có. Chính trong bối cảnh đó, tội phạm mạng và các đối tượng xấu càng có cơ hội lợi dụng sự háo hức, nhu cầu tiêu dùng tăng cao và tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân để thực hiện hành vi gian lận.

Theo chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn - Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), dịp Lễ luôn là thời điểm các đối tượng lợi dụng nhu cầu tăng cao của người dân để triển khai nhiều chiêu trò lừa đảo và tung tin sai lệch trên không gian mạng. Chính vì thế, vị chuyên gia này đã lưu ý một số hình thức lừa đảo tuy không mới nhưng lại 'biến tướng' khiến người dân dễ mắc phải.

Lừa đảo đặt phòng giá rẻ, vị trí 'đẹp' để xem duyệt binh: Những kẻ lừa đảo sẽ quảng cáo các gói phòng khách sạn/home stay với giá hấp dẫn, vị trí siêu đẹp, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc ngay để giữ cơ hội, rồi sau đó biến mất.

Lừa đảo nhượng lại vé concert, sự kiện: Kẻ lừa đảo sẽ đăng thông tin nhượng lại vé 'chính chủ, sát giờ' và yêu cầu chuyển tiền để giao vé, sau đó chiếm đoạt tiền khi nạn nhân chuyển khoản.

Phát tán thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử: Các đối tượng sẽ lợi dụng hiệu ứng từ phim 'Mưa đỏ' và nhu cầu tìm hiểu, tra cứu sự kiện lịch sử để cài cắm luận điệu sai trái, dùng AI để dựng clip giả, 'đầu độc thông tin' người dùng.

Giả mạo trạm BTS để gửi tin nhắn thương hiệu (brandname SMS): Đây là hình thức không mới. Các đối tượng sẽ mạo danh ngân hàng, công ty chuyển phát, yêu cầu bấm vào liên kết độc hại để làm theo hướng dẫn. Từ đó cài mã độc, chiếm thông tin, chiếm tài khoản.

Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ đặt phòng, nhận vé qua kênh chính thức; kiểm chứng thông tin người bán, người tặng vé.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền trước cho cá nhân lạ mà chưa xác minh. Chỉ tiếp nhận thông tin lịch sử, xã hội từ nguồn báo chí, cơ quan chức năng chính thống.

Người dân cũng cần cảnh giác với tin nhắn brandname yêu cầu bấm vào link hay cung cấp mật khẩu/OTP; liên hệ trực tiếp với ngân hàng, đơn vị chuyển phát để xác thực.Cập nhật thường xuyên các cảnh báo an ninh mạng và chia sẻ cho người thân, bạn bè.

Bằng việc nhận diện đúng những chiêu trò lừa đảo, cẩn trọng trong từng cú click chuột, từng giao dịch trực tuyến, mỗi người có thể tự bảo vệ mình và người thân khỏi 'bẫy' của tội phạm mạng./.

