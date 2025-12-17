AI sẽ thúc đẩy thị trường Cloud tại Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2030

Cùng với quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đưa vào ứng dụng trong hoạt động kinh doanh. Và, khi AI được triển khai ở quy mô lớn hơn, nhu cầu về hạ tầng phục vụ xử lý dữ liệu, vận hành ổn định và khả năng mở rộng cũng trở nên rõ nét hơn, qua đó thúc đẩy thị trường điện toán đám mây.

Doanh nghiệp mở rộng năng lực AI Cloud

Theo báo cáo Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây Việt Nam (thuộc Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam), thị trường điện toán đám mây (Cloud) trong nước đang duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 16% mỗi năm và được dự báo đạt quy mô 1,5 tỷ USD vào năm 2030.

Thống kê của đơn vị này cũng cho thấy 93% doanh nghiệp tại Việt Nam đã ứng dụng ít nhất một công cụ AI trong các hoạt động như giao tiếp và tiếp cận khách hàng, phản ánh mức độ phổ biến ngày càng cao của AI trong doanh nghiệp.

Khi nhu cầu triển khai AI tăng lên, các nền tảng Cloud và AI Cloud với khả năng cung cấp tài nguyên linh hoạt đang được doanh nghiệp quan tâm như một lựa chọn để triển khai AI, thay cho việc đầu tư hạ tầng riêng lẻ.

Trước nhu cầu AI tăng vọt, cuộc đua xây dựng và nâng cấp trung tâm dữ liệu tại Việt Nam ngày càng trở nên sôi động.

Các doanh nghiệp công nghệ nội địa như VNPT, Viettel, CMC, FPT và VNG đang tích cực mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu. Trong đó, CMC đặt kế hoạch đầu tư tới 500 triệu USD vào các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, Nhật Bản và một số quốc gia khác đến năm 2028.

Viettel cũng không nằm ngoài cuộc khi dự kiến triển khai 11 trung tâm dữ liệu quy mô lớn với tổng công suất hơn 350 MW, chiếm 40% tổng công suất cả nước. Đặc biệt, Viettel sẽ hợp tác với NVIDIA để phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu AI, tích hợp gần 800 siêu máy tính và 6.000 thẻ GPU.

Giám đốc điều hành Trung tâm dữ liệu Internet Viettel (IDC) Hoàng Văn Ngọc ước tính rằng để đáp ứng nhu cầu công nghệ của thị trường Việt Nam hiện tại với dân số 100 triệu người, bao gồm phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, quy mô trung tâm dữ liệu trong nước cần mở rộng gấp 15 lần so với công suất hiện tại.

Một số doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng đã có những điều chỉnh chiến lược nhằm mở rộng năng lực Cloud và AI Cloud. Mới đây, VNG hợp nhất VNG Cloud và GreenNode, tập trung toàn bộ năng lực Cloud truyền thống và AI Cloud về một nền tảng thống nhất.

Theo VNG, việc hợp nhất nhằm tập trung nguồn lực và đồng bộ chiến lược trong bối cảnh AI ngày càng được triển khai ở quy mô lớn hơn trong doanh nghiệp.

Mới đây, VNG đã công bố hợp nhất VNG Cloud và GreenNode, tập trung toàn bộ năng lực Cloud truyền thống và AI Cloud về một nền tảng thống nhất. (Ảnh: VNG)

Ông Kelly Wong - Tổng Giám đốc VNG, cho biết khi doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm sang triển khai AI, thách thức không còn nằm ở công nghệ mà ở khả năng đưa AI vào vận hành nhanh chóng, ổn định và có kiểm soát. "Điều các doanh nghiệp cần không chỉ là năng lực tính toán, mà là một đối tác hiểu rõ thị trường, dữ liệu và vận hành, có khả năng rút ngắn khoảng cách từ thử nghiệm đến triển khai thực tế," ông Kelly Wong nói.

Sau hợp nhất, GreenNode phát triển hệ sinh thái AI và Cloud với hơn 80 sản phẩm và dịch vụ, phục vụ các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ và doanh nghiệp số.

Nền tảng này được triển khai đa vùng tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ dữ liệu nội địa, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các ứng dụng AI với độ trễ thấp và khả năng mở rộng linh hoạt, dù là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI hay kể cả doanh nghiệp Đông Nam Á.

Còn theo ông Vũ Thanh Tùng - Tổng Giám đốc GreenNode, việc tập trung phát triển AI Cloud là kết quả của quá trình tích lũy năng lực vận hành hạ tầng kéo dài nhiều năm.

"Chúng tôi lựa chọn AI Cloud vì đây là lĩnh vực GreenNode có thể đồng hành và tạo ra giá trị rõ ràng cho doanh nghiệp, thông qua việc giải các bài toán cụ thể về dữ liệu, hiệu năng và chi phí," ông Tùng chia sẻ.

Dư địa thị trường gắn với xu hướng khu vực

Ở quy mô khu vực, AI Cloud đang thu hút dòng vốn đầu tư lớn. Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2024, Đông Nam Á đã thu hút hơn 30 tỷ USD đầu tư vào hạ tầng AI. Báo cáo của BCG cũng cho thấy AI và GenAI được kỳ vọng đóng góp khoảng 120 tỷ USD vào GDP của nhóm ASEAN-6 vào năm 2027.

Bên cạnh quy mô thị trường, yếu tố phát triển bền vững cũng được đặt ra đối với hạ tầng AI Cloud, khi việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI tiêu tốn nhiều năng lượng. Một số doanh nghiệp cho biết đang ưu tiên hợp tác với các trung tâm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí ESG, nhằm cân bằng giữa hiệu năng, chi phí và tác động môi trường.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cùng với nhu cầu ứng dụng AI ngày càng rõ nét trong doanh nghiệp, thị trường AI Cloud tại Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Việc các doanh nghiệp công nghệ trong nước mở rộng năng lực Cloud và AI Cloud được xem là yếu tố góp phần đa dạng hóa lựa chọn hạ tầng, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu triển khai AI trong giai đoạn tới./.

