Công ty Việt Nam duy nhất được vinh danh Doanh nghiệp Trí tuệ nhân tạo của năm

Ngày 16/5, đại diện VNG cho biết đơn vị này vừa nhận giải Bạc hạng mục “Artificial Intelligence Company of the Year - Doanh nghiệp Trí tuệ Nhân tạo của năm” tại Globee Awards for Artificial Intelligence 2025, trở thành doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á được vinh danh năm nay nhờ những thành tựu xuất sắc và nổi bật trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI).

Globee Awards for Artificial Intelligence là giải thưởng uy tín toàn cầu, tôn vinh các cá nhân, đội ngũ, sản phẩm và tổ chức có thành tựu và đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, bao gồm các sáng tạo công nghệ, triển khai thực tiễn và thành tựu đột phá trong các lĩnh vực như học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, AI tạo sinh, và các giải pháp AI nhân đạo.

Quá trình đánh giá tại Globee Awards được thực hiện minh bạch và dựa trên dữ liệu, với sự tham gia của hàng nghìn chuyên gia và nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu. Năm 2025, hơn 2.995 chuyên gia đã đăng ký tham gia hội đồng giám khảo cho hạng mục AI.

Theo Ban tổ chức Globee Awards, VNG được lựa chọn dựa trên các sáng kiến đột phá trong triển khai hạ tầng AI và hiệu quả ứng dụng công nghệ AI vào thực tiễn.

Xác định AI là mũi nhọn tăng trưởng cho chu kỳ mới, cùng tầm nhìn trở thành doanh nghiệp “AI-First” trong vòng 5 năm tới, VNG đã tích hợp sâu AI trên toàn bộ hệ sinh thái, đồng thời đầu tư nguồn lực một cách toàn diện cho AI trên cả 3 lớp: Hạ tầng, nền tảng và ứng dụng.

Trong đó, tháng 6/2024, GreenNode đã chính thức khai trương một trong những hạ tầng AI Cloud quy mô lớn đầu tiên của Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan chỉ sau chưa đầy 6 tháng triển khai.

Ở lớp nền tảng, VNG đã thử nghiệm song song 2 hướng: Zalo AI huấn luyện thành công KiLM - mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có năng lực tương đương GPT-4, giúp Việt Nam trở thành 1 trong 3 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên sở hữu LLM riêng. Trong Báo cáo xếp hạng LLM tiếng Việt 2024 của VMLU công bố ngày 10/1, mô hình KiLM-13b-v24.7.1 do Zalo phát triển đạt 66,07 điểm, chỉ xếp sau Llama-3-70B của Meta.

Tất cả các mảng kinh doanh chủ lực của Tập đoàn này đều đang quyết liệt thử nghiệm AI. Từ sáng tạo và marketing game tại VNGGames đến trải nghiệm cá nhân hóa của Zalo, AI đang định hình lại cách VNG kết nối và phục vụ người dùng.

Tập đoàn cũng đóng góp tích cực vào việc phát triển cộng đồng AI Việt Nam thông qua các sáng kiến như Bộ tiêu chuẩn VMLU (Vietnamese Multitask Language Understanding Benchmark Suite for Large Language Models) - ra mắt cuối năm 2023, hay Zalo AI Summit, Zalo AI Challenge… Những sáng kiến này đã góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ AI của người Việt theo đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW./.