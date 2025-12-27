Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Suốt hơn một thập kỷ qua, thị trường tiền mã hóa liên tục trải qua những chu kỳ đan xen giữa lạc quan và suy thoái, đi kèm với không ít lần truyền thông đại chúng dự báo về sự “kết thúc” của toàn ngành.

Mỗi chu kỳ tăng trưởng đều hứa hẹn những thay đổi mang tính cách mạng, còn mỗi đợt lao dốc lại làm dấy lên nghi ngờ về tính chính danh của khái niệm tài sản “on-chain” (các tài sản được số hóa và giao dịch trên blockchain - công nghệ chuỗi khối).

Theo nhiều dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của những cơn sốt đầu cơ hay các tranh cãi học thuật kéo dài quanh tiền mã hóa. Thay vào đó, mối quan tâm chính sẽ là việc các tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức. Những thay đổi này diễn ra không ồn ào, nhưng có thể tạo ra tác động lâu dài đến cách thị trường vận hành.

Dưới đây là 5 dự báo quan trọng định hình cách tiền mã hóa tiếp tục phát triển và được chấp nhận trong năm 2026:

Stablecoin ngày càng phổ biến

Năm 2026, stablecoin sẽ không còn bị xem là một khái niệm mới mẻ hay bên lề, mà dần trở thành một phần của hạ tầng tài chính nền tảng, trong bối cảnh AI và Web3 (Internet thế hệ mới cho phép người dùng sở hữu tài sản số) tiếp tục được ứng dụng với tốc độ ngày càng nhanh.

Stablecoin là một dạng tiền mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường được neo với một tài sản cụ thể như đồng USD. Giá trị của stablecoin không nằm ở lý thuyết, mà ở tính thực tiễn: thanh toán nhanh hơn, giảm bớt các khâu trung gian và chi phí trong giao dịch tài chính, khả năng kết nối toàn cầu cao, đáp ứng nhu cầu của cả người dùng cá nhân lẫn tổ chức.

Khi stablecoin được sử dụng rộng rãi trong thanh toán, chuyển tiền và quản lý ngân quỹ, nhiều người dùng cuối thậm chí sẽ không nhận ra rằng chúng đang đóng vai trò “xương sống” cho các giao dịch tài chính. Sự lan tỏa âm thầm này sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng nhất của tiền mã hóa: khi công nghệ lùi về phía sau, tốc độ chấp nhận sẽ tăng lên.

Tranh luận sẽ không còn xoay quanh việc stablecoin có nên tồn tại trong hệ thống tài chính hay không, mà chuyển sang cách quản lý, giám sát và kết nối chúng với các hạ tầng hiện có.

Token hóa mở ra chu kỳ mới của tiền mã hóa

Dù tiền mã hóa truyền thống vẫn giữ vai trò nhất định, năm 2026 được dự báo sẽ thuộc về các tài sản thực được token hóa. Các quỹ, trái phiếu kho bạc và công cụ tài chính token hóa có tiềm năng tăng trưởng nhanh hơn so với các sản phẩm thuần “crypto,” bởi chúng giải quyết những vấn đề cụ thể của các tổ chức như chậm trễ thanh toán, vận hành phức tạp và sử dụng vốn kém hiệu quả.

Token hóa giúp định hình lại tiền mã hóa, không còn chỉ là một loại tài sản mới, mà là một cách thức mới để thể hiện quyền sở hữu. Sự chuyển dịch này sẽ thách thức các giả định lâu nay về cách tài sản được phát hành, chuyển nhượng và lưu giữ.

Trong năm 2026, những hoạt động blockchain có tác động lớn nhất sẽ giống các nâng cấp hạ tầng hơn là giao dịch đầu cơ.

Bất định pháp lý: Lợi thế cho người đi trước

Đến năm 2026, khung pháp lý cho tiền mã hóa sẽ không còn mơ hồ, mà trở nên thiếu đồng bộ. Một số khu vực sẽ xây dựng được các khuôn khổ rõ ràng, khả thi, thu hút doanh nghiệp và dòng vốn.

Ngược lại, những nơi khác có thể chậm trễ hoặc siết chặt quá mức. Cách tiếp cận “chắp vá” này được dự báo sẽ diễn ra cả tại Mỹ lẫn trên phạm vi toàn cầu.

Trong thời gian qua, các nhà sáng lập và nhà đầu tư đã liên tục kêu gọi minh bạch hơn về quy định, đặc biệt là tại Mỹ, và những tín hiệu tích cực đã xuất hiện.

Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và các cơ quan quản lý khác có động thái thân thiện hơn với crypto, đạo luật GENIUS được thông qua, hay việc bang Wyoming tiến gần tới phát hành stablecoin do nhà nước bảo trợ, đều góp phần mang lại định hướng rõ ràng hơn.

Tuy vậy, bức tranh toàn cầu về quy định vẫn rất phân mảnh, chưa kể sự khác biệt lớn trong cách đánh thuế các giao dịch crypto. Khi sự mơ hồ được thay thế bằng việc triển khai không đồng đều, những doanh nghiệp linh hoạt, hành động nhanh sẽ là bên hưởng lợi nhiều nhất.

Bitcoin vẫn biến động mạnh

Dự báo giá bitcoin trong dài hạn luôn là thách thức đối với cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư, nhưng đây vẫn là một phần không thể thiếu trong các báo cáo triển vọng.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Với sự ủng hộ chính sách tiếp tục dành cho bitcoin và các tài sản số khác, cùng việc các tổ chức ngày càng mở rộng sản phẩm, dịch vụ liên quan đến crypto, đà tăng trước thềm năm 2026 được đánh giá là tích cực.

Những động thái cuối năm của các tổ chức lớn, như việc Vanguard cho phép mua các sản phẩm liên quan đến bitcoin, càng củng cố xu hướng này.

Tuy nhiên, do đặc tính biến động cao, ngay cả trong kịch bản tích cực, mức giá bitcoin được cho là có thể dao động trong khoảng từ 80.000 USD/BTC ở đáy đến 150.000-175.000 USD/BTC ở vùng cao.

Thách thức lớn nhất của tiền mã hóa

Bất chấp những cải thiện về an ninh và hạ tầng, năm 2026 vẫn sẽ chứng kiến các sự cố lớn trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Nguyên nhân không đến từ blockchain bị lỗi hay mật mã yếu kém, mà từ sai lầm của con người và sự tinh vi ngày càng cao của tin tặc, khi tài sản on-chain trở nên phổ biến hơn. Sự tự tin thái quá, quản trị kém, thiếu minh bạch và lợi ích không đồng nhất vẫn là những rủi ro lớn nhất.

Bài kiểm tra quan trọng nhất của tiền mã hóa trong năm 2026 không phải là khả năng phát triển nhanh, mà là năng lực vận hành có trách nhiệm trên quy mô lớn. Ngành tiền mã hóa đã cho thấy khả năng phát triển công nghệ và sản phẩm.

Vấn đề đặt ra tiếp theo là liệu các doanh nghiệp, tổ chức và người dùng bên ngoài lĩnh vực này có thể tham gia và sử dụng một cách thuận lợi hay không.

Tương lai của tiền mã hóa vì thế sẽ không còn phụ thuộc vào những tranh cãi gay gắt, mà được quyết định bởi mức độ ứng dụng trong thực tế.

Ngành này đã chứng minh được khả năng xây dựng, và câu hỏi tiếp theo là liệu nó có thể tích hợp các chủ thể ngoài crypto vào hệ sinh thái hay không.

Tương lai của tiền mã hóa sẽ ít được định hình bởi những câu chuyện cực đoan, mà nhiều hơn bởi các kết quả thực tiễn.

Khi tài sản số được sử dụng một cách tự nhiên để giải quyết các nhu cầu hằng ngày, chúng sẽ không còn bị coi là yếu tố gây xáo trộn và trở thành một phần quen thuộc của hệ thống tài chính. Những dấu hiệu đầu tiên của sự chuyển dịch đó được dự báo sẽ xuất hiện rõ hơn từ năm 2026./.

