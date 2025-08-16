Tiền mã hóa, một canh bạc mới của các đại gia ngân hàng Mỹ

Theo bài viết mới đây trên tờ The New York Times, cú đảo chiều đột ngột của Phố Wall về tiền mã hóa có nguy cơ làm suy yếu các cơ chế bảo vệ tài chính người tiêu dùng được xây dựng cả thế kỷ qua và thay thế trụ cột của hệ thống tài khoản ngân hàng.

Cách đây không lâu, các giám đốc ngân hàng từng lớn tiếng chỉ trích tiền mã hóa.

Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan Chase, cho rằng nên cấm toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.

Giám đốc điều hành ngân hàng Bank of America, ông Brian Moynihan, cũng cảnh báo loại tiền tệ này là một “công cụ không thể truy vết để rửa tiền.”

Trong khi đó, lãnh đạo ngân hàng HSBC tuyên bố thẳng thắn rằng họ không tham gia vào bitcoin.

Tuy nhiên, hiện nay, các ngân hàng lớn lại liên tục đề cập đến tiền mã hóa. Trong các cuộc họp với nhà đầu tư, các buổi thuyết trình công khai và các cuộc gặp với cơ quan quản lý ở Washington, các giám đốc tài chính đang cạnh tranh để công bố các kế hoạch mới, bao gồm việc phát triển các loại tiền mã hóa mới dưới sự bảo trợ của ngân hàng và các khoản vay gắn với tài sản kỹ thuật số.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. (Ảnh: Fortune/TTXVN)

Theo phóng viên tài chính Rob Copeland của New York Times, đằng sau “cú quay xe” của Phố Wall đối với tiền kỹ thuật số là nỗi lo sợ gia tăng rằng cuộc chạy đua vào tiền mã hóa có thể đe dọa sự an toàn của các tài khoản ngân hàng cá nhân.

Chín giám đốc điều hành Phố Wall, những người được thông báo về các sáng kiến tiền mã hóa của tổ chức mình nhưng không được phép phát biểu công khai, đã đề cập đến những lo ngại này.

Việc tạo ra một hệ thống thanh toán và tài khoản vãng lai liên ngân hàng mới dựa trên công nghệ tiền mã hóa và blockchain sẽ có ít cơ chế bảo vệ người tiêu dùng và sự giám sát pháp lý còn non yếu.

Các giám đốc và luật sư hàng đầu tại các ngân hàng khổng lồ, bao gồm ngân hàng JPMorgan, ngân hàng Bank of America và ngân hàng Citi, đang xem xét đến một hệ thống tiền kỹ thuật số, vốn liên quan đến một mảng phức tạp trong hệ sinh thái tiền mã hóa gọi là stablecoin.

Hoạt động như một giấy ghi nợ kỹ thuật số, stablecoin neo giá trị vào đồng USD, do đó, giá của đồng tiền này sẽ không thể biến động dữ dội như bitcoin.

Phương thức hoạt động của stablecoin là một khách hàng gửi tiền mặt vào ngân hàng và nhận lại một lượng stablecoin. Sau đó, người tiêu dùng có thể sử dụng các đồng coin này, ví dụ, để gửi tiền ra nước ngoài hoặc thực hiện thanh toán quốc tế với chi phí thấp hơn chuyển khoản ngân hàng.

Đối với ngân hàng, số tiền mà khách hàng đổi lấy stablecoin tương đương với một khoản lợi nhuận được đảm bảo.

Một thay đổi lớn khác là stablecoin loại bỏ thông lệ bảo hiểm tiền gửi liên bang tự động đã tồn tại cả thế kỷ. Nếu đồng tiền này sụp đổ, không có gì đảm bảo chính phủ sẽ đứng ra bảo lãnh.

Giới chủ ngân hàng cho rằng stablecoin, nếu được áp dụng rộng rãi, có thể mang lại một sự thay đổi căn bản cho hoạt động cốt lõi của ngành, và có thể đảo lộn các thông lệ ngân hàng đã được chấp nhận cả thế kỷ qua.

Một trong những lý do là số tiền khách hàng gửi vào ngân hàng để đổi lấy stablecoin không thể được dùng để cho vay như tiền trong tài khoản vãng lai và tiết kiệm truyền thống.

Bất kỳ đồng USD nào đi vào stablecoin thay vì tài khoản ngân hàng truyền thống của người tiêu dùng về cơ bản sẽ làm thu hẹp quy mô sổ cho vay và tổng cơ sở tiền gửi của ngân hàng. Điều này có nghĩa là các ngân hàng có thể có ít tiền gửi hơn để cho vay mua nhà hoặc kinh doanh.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Kansas City tuần trước đã cảnh báo điều này có thể gây ra những hậu quả không lường trước cho nền kinh tế.

Ông Mike Cagney, cựu Giám đốc điều hành công ty tài chính SoFi và hiện là người đứng đầu công ty cho vay kỹ thuật số Figure, dự đoán sự trỗi dậy của stablecoin sẽ gây tổn hại cho tiền gửi ngân hàng.

Ông Cagney cho rằng chỉ cần một lượng nhỏ tiền gửi tháo chạy cũng đủ để thực sự làm lung lay các ngân hàng.

Ông Tim Spence, Giám đốc điều hành ngân hàng Fifth Third, một ngân hàng ở Cincinnati với 210 tỷ USD tài sản và có lịch sử từ năm 1858, cho rằng tài khoản vãng lai của người tiêu dùng có lẽ vẫn an toàn. Ngân hàng của ông có kế hoạch chấp nhận stablecoin do một nhóm lớn các ngân hàng phát hành.

Tuy nhiên, trong các cuộc trao đổi riêng, nhiều chuyên gia cho vay kỳ cựu đang bối rối trước tốc độ thay đổi quá nhanh chóng. Một luật sư ngân hàng nổi tiếng cho biết nếu ngành ngân hàng hoàn toàn thẳng thắn, họ sẽ nói rằng họ ước gì stablecoin chưa bao giờ được phát minh.

Các chủ ngân hàng cho biết họ cảm thấy phần nào bị hoàn cảnh ép buộc. Theo họ, stablecoin đang phát triển rất nhanh, từ các công ty khởi nghiệp mới như công ty tiền mã hóa Circle và các tập đoàn bán lẻ lớn như tập đoàn bán lẻ Walmart và tập đoàn công nghệ Amazon, những công ty được cho là đang nghiên cứu tạo ra các đồng coin của riêng mình.

Nếu các đối thủ cạnh tranh như vậy trở nên phổ biến, họ sẽ tạo ra một lối đi riêng qua mặt các ngân hàng lớn nhỏ, bằng cách cho phép người tiêu dùng mua hàng và thanh toán dịch vụ mà không cần tài khoản tại một ngân hàng hiện có.

Do đó, các ngân hàng đã thảo luận với nhau về cách tạo ra một stablecoin lớn của riêng họ. Họ cũng đang phòng ngừa rủi ro bằng cách phát triển các stablecoin riêng nếu cần.

Một số có kế hoạch vận hành các chương trình phần thưởng, tương tự như các chương trình khuyến mãi thẻ tín dụng hiện có, để thu hút khách hàng sử dụng đồng coin của họ. Song, dự kiến sẽ không có đồng coin nào được đưa vào sử dụng trước cuối năm nay.

Ông Moynihan của ngân hàng Bank of America đã xác nhận trong một cuộc họp báo cáo tài chính hàng quý vào tháng trước rằng ngân hàng của ông đang nghiên cứu kỹ lưỡng về stablecoin.

Ông nói dù không biết tiền mã hóa sẽ trở nên phổ biến đến mức nào, hoặc liệu ngân hàng sẽ hoạt động độc lập hay hợp tác với các ngân hàng khác. Ông Moynihan nhận định đó sẽ là một ma trận phức tạp. Ông thẳng thắn bày tỏ hy vọng điều này sẽ không phức tạp đối với người tiêu dùng./.

