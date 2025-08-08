Bitcoin tăng mạnh sau khi Mỹ "mở cửa" quỹ hưu trí cho tiền mã hóa

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/8 đã ký một sắc lệnh hành pháp, mở đường cho các tài sản thay thế như tiền mã hóa và vốn cổ phần tư nhân được đưa vào các tài khoản hưu trí của hàng triệu người dân Mỹ.

Trước khi thông tin được công bố, các đồng tiền mã hóa lớn và cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực này đã tăng mạnh trong phiên 7/8. Trong đó, đồng bitcoin tăng khoảng 2%, giao dịch ở mức trên 117.400 USD, trong khi đồng ether và XRP lần lượt tăng hơn 4% và hơn 2%.

Cổ phiếu của Coinbase, sàn giao dịch tiền mã hóa niêm yết lớn nhất, đã kết thúc phiên giao dịch 7/8 với mức tăng hơn 2%. Cổ phiếu của Robinhood và MicroStrategy cũng lần lượt tăng hơn 5% và 4% trong cùng phiên.

Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký ngày 7/8 chỉ đạo Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các tài sản thay thế trong các kế hoạch hưu trí 401(k) và các tài khoản hưu trí khác.

Sắc lệnh này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong lĩnh vực đầu tư hưu trí. Nó cho phép các hình thức đầu tư mang tính đầu cơ cao hơn, đôi khi là kém thanh khoản được thâm nhập vào một lĩnh vực vốn luôn thận trọng và bảo thủ.

Thông thường, những người tham gia quỹ 401(k) chỉ được cung cấp một danh mục đầu tư an toàn, bao gồm các quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu hoặc các sản phẩm đầu tư theo chỉ số.

Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump mong muốn mang lại cho người lao động Mỹ nhiều lựa chọn đầu tư hơn, nhằm mục tiêu đảm bảo một tương lai hưu trí vững mạnh và an toàn hơn về tài chính.

Thông cáo nhấn mạnh rằng hơn 90 triệu người Mỹ tham gia các kế hoạch hưu trí hiện đang bị hạn chế tiếp cận các tài sản thay thế. Trong khi đó, giới đầu tư giàu có và các quỹ hưu trí của nhân viên chính phủ lại có quyền làm điều này.

Nhà Trắng khẳng định, các tài sản thay thế như vốn cổ phần tư nhân, bất động sản và tài sản kỹ thuật số không chỉ mang lại lợi nhuận cạnh tranh mà còn có lợi ích về đa dạng hóa danh mục đầu tư./.

