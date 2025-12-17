Tỷ giá USD hạ nhiệt tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách tiền tệ trong nước

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại gần đây chỉ tăng 3,3% so với đầu năm, trong khi giá USD trên thị trường tự do đã giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong tháng này. Mặc dù sức ép lên tỷ giá dịu bớt, nhưng các biến động từ chính sách tiền tệ quốc tế vẫn ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối trong nước. Các điều chỉnh từ Fed và chính sách điều hành tỷ giá, lãi suất của Việt Nam đang tạo ra tín hiệu tích cực, hứa hẹn cơ hội cho nền kinh tế năm tới.

Áp lực tỷ giá đã nhẹ bớt

Tỷ giá USD/VND tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là trên thị trường tự do. Tỷ giá USD/VND tại hệ thống ngân hàng đã tăng khoảng 3,3% so với đầu năm. Còn trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục giảm mạnh, với mức giá mua vào còn 27.150 đồng và bán ra là 27.270 đồng, giảm 60 đồng so với hôm qua. So với mức đỉnh 28.000 đồng vào giữa tháng 11, giá USD tự do đã giảm hơn 700 đồng, đánh dấu một sự điều chỉnh đáng kể.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có tác động rõ rệt đến tỷ giá và lãi suất tại Việt Nam. Mới đây, Fed đã quyết định giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, giúp tạo ra một môi trường lãi suất thấp hơn.

Quyết định này được đánh giá là có tác động tích cực đến việc điều hành tỷ giá và lãi suất của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cùng với việc nhiều ngân hàng thương mại trong nước tăng lãi suất huy động vào dịp cuối năm, sự giảm lãi suất đồng USD đã phần nào làm giảm bớt áp lực đối với chính sách tiền tệ nội địa.

Sau ba lần giảm lãi suất của Fed, với tổng mức giảm 0,75 điểm phần trăm, sự chênh lệch lãi suất giữa USD và đồng Việt Nam đã thu hẹp lại. Điều này không chỉ nâng cao tính cạnh tranh của đồng VND, mà còn hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành tỷ giá và ổn định thị trường tài chính.

Công ty chứng khoán Maybank nhận định rằng việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất USD/VND, tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Nhà nước củng cố lại dự trữ ngoại hối. Điều này cũng giúp giảm áp lực lên tỷ giá và tạo cơ hội cho Việt Nam thu hút thêm dòng vốn quốc tế, đặc biệt là từ các thị trường mới nổi với lợi suất hấp dẫn.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, khi lãi suất đồng USD giảm, áp lực đối với các nhà đầu tư cũng giảm, vì họ không còn phải chuyển dòng vốn về Mỹ để tìm kiếm lợi suất cao. Điều này sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm cơ hội để ổn định tỷ giá và giảm bớt áp lực vào cuối năm, khi nhu cầu về ngoại tệ gia tăng.

Thêm vào đó, một chuyên gia kinh tế cho rằng nếu áp lực tỷ giá giảm bớt, Ngân hàng Nhà nước sẽ không phải tăng lãi suất điều hành để ứng phó với các biến động ngoại tệ. Điều này sẽ giúp cơ quan điều hành tập trung vào việc sử dụng các công cụ linh hoạt để giải quyết căng thẳng thanh khoản trong nước mà không làm gián đoạn chính sách hỗ trợ tăng trưởng thông qua lãi suất cho vay thấp. Khi sức ép với tỷ giá dịu bớt, áp lực buộc phải tăng lãi suất cũng giảm đi.

Thực tế, trong thời gian qua, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã có những biến động mạnh. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 16/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND đã giảm mạnh từ 0,25-1 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần. Lãi suất qua đêm giảm còn 5,30%, 1 tuần giảm xuống 5,80%, 2 tuần là 6,70%, và 1 tháng ở mức 7,15%. Điều này phản ánh nỗ lực ổn định lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, giúp giảm thiểu các biến động trên thị trường tiền tệ.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ và bơm ròng thanh khoản vào thị trường. Trong phiên ngày 16/12, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tổng cộng 8.000 tỷ đồng qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong đó 5.000 tỷ đồng được chào ở kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 4,5%. Mặc dù lượng chào thầu đã giảm mạnh so với phiên trước, chỉ có 4.311 tỷ đồng trúng thầu, phần lớn ở kỳ hạn 28 ngày, cho thấy tình hình thanh khoản đã được kiểm soát và nhu cầu vay trên thị trường đã giảm bớt.

Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục duy trì một lượng tiền ròng thông qua các công cụ thị trường mở để phát đi tín hiệu ổn định, đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Các chuyên gia dự báo VND tiếp tục sẽ tiếp tục suy yếu. (Ảnh: Vietnam+)

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Thị Mùi cho rằng, dù thanh khoản ngân hàng vẫn còn căng thẳng trong một số thời điểm, nhưng việc Ngân hàng Nhà nước thường xuyên cung cấp thanh khoản qua OMO đã giúp duy trì sự ổn định và giảm áp lực lên lãi suất. Bà cũng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt để giữ vững sự ổn định của thị trường.

VND tiếp tục mất giá trong năm 2026?

Với bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán MBS nhận định rằng trong năm 2026, tỷ giá USD/VND sẽ chỉ tăng khoảng 2,2%-2,5%, một mức tăng khá nhẹ so với mức tăng mạnh của những năm trước. Dự báo này dựa trên xu hướng suy yếu của chỉ số USD Index (DXY), khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất và các ngân hàng trung ương lớn khác, như châu Âu và Anh, có xu hướng không thực hiện thêm các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo MBS, với sự suy yếu của DXY và nguồn cung USD dồi dào nhờ vào xuất khẩu và kiều hối, tỷ giá USD/VND sẽ không có biến động lớn trong năm 2026. Dù Fed có thể thực hiện thêm một lần giảm lãi suất vào năm 2026, nhóm chuyên gia này cho rằng Fed sẽ không thực hiện các biện pháp cắt giảm lãi suất mạnh tay, do lạm phát vẫn còn cao và những yếu tố như chính sách thuế quan và nhu cầu năng lượng liên quan đến công nghệ sẽ hạn chế khả năng giảm lãi suất của Mỹ.

Tiến sỹ Châu Đình Linh, giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đồng tình với nhận định này và cho rằng trong quý 1 và 2 năm 2026, tỷ giá VND/USD sẽ có sự hạ nhiệt khi Fed duy trì chu kỳ giảm lãi suất. Sự ổn định này sẽ tiếp tục giúp Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất điều hành ở mức hiện tại, đồng thời tạo ra cơ hội để các chính sách tiền tệ trong nước hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Với các yếu tố hỗ trợ từ chính sách tiền tệ của Fed và các ngân hàng trung ương lớn, cùng với sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD/VND trong năm tới sẽ có cơ hội ổn định hơn, giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển trong môi trường thuận lợi hơn./.

Tỷ giá USD/VND tăng nóng, chênh lệch thị trường tự do–ngân hàng lên cao nhất 12 năm Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát, ngăn chặn đầu cơ ngoại tệ, giữ vững ổn định thị trường trước biến động tỷ giá USD/VND cuối tháng Mười.