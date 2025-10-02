Dự trữ tiền tệ toàn cầu vượt 12.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ năm 2021

Theo một phân tích của hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) dựa trên số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), khối lượng dự trữ ngoại hối do các ngân hàng trung ương toàn cầu nắm giữ đã vượt mốc 12.000 tỷ USD trong quý 2 năm 2025, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2021, với tỷ trọng đồng USD trong các khoản dự trữ này giảm xuống mức thấp kỷ lục 56,32%.



Dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương đã tăng 3,3% tính theo danh nghĩa trong giai đoạn tháng 4-6 năm nay, đạt 12.025 tỷ USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức kỷ lục cuối năm 2021 là 12.050 tỷ USD.



Trong quý 2, đầu tư của các ngân hàng trung ương vào đồng USD chiếm 56,32%, so với 57,79% trong quý 1. Tuy nhiên, IMF giải thích rằng phần lớn mức giảm này là do tái định giá tiền tệ, có nghĩa là chỉ số USD so với các đồng tiền dự trữ chính đã giảm 10% trong nửa đầu năm, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1973. Nếu loại trừ yếu tố tái định giá, tỷ trọng đồng USD chỉ giảm 0,12 điểm phần trăm.



Đồng euro được hưởng lợi chính từ sự sụt giảm đầu tư vào đồng USD, với tỷ trọng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014, đạt 21,13%. Tuy nhiên, nếu loại trừ biến động tỷ giá, mức độ quan tâm của các ngân hàng trung ương với đồng euro vẫn tiếp tục giảm, mất 0,04 điểm phần trăm.



Nhìn chung, tái định giá tiền tệ đã hỗ trợ phần lớn các đồng tiền dự trữ trong tài sản của ngân hàng trung ương, bất chấp nhu cầu suy giảm từ các cơ quan quản lý, khiến mức giảm tỷ trọng không quá đáng kể.

Cụ thể, đồng yen của Nhật Bản chỉ mất 0,03 điểm phần trăm (còn 5,57%), đồng tiền của Canada (CAD) và của Thụy Sĩ (CHF) mỗi đồng mất 0,02 điểm phần trăm (còn lần lượt 2,62% và 0,16%).

Trong khi đó, đồng bảng Anh nhờ tác động tích cực từ biến động tỷ giá đã có tỷ trọng tăng lên 4,83% so với 4,74% của quý trước. Tỷ trọng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc trong tài sản ngân hàng trung ương giữ nguyên ở mức 2,12%, trong khi tỷ trọng đồng tiền của Australia (AUD) tăng lên mức cao nhất trong 3 quý, đạt 2,09% so với 2,02% trong quý 1.



Ngoài ra, tỷ trọng của các đồng tiền ngoài danh mục dự trữ trong đầu tư của các cơ quan quản lý tài chính cũng tăng mạnh, từ 4,92% trong quý 1 lên 5,17% vào cuối quý 2. Đây là mức cao kỷ lục kể từ quý 3 năm 2012./.



