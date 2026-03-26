Trung Quốc cảnh báo hậu quả nếu xảy ra tấn công hạt nhân tại Trung Đông

Việc tấn công các cơ sở hạt nhân trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang có thể gây ra những hậu quả “không thể đo đếm,” đẩy khu vực vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

Đây là nhận định được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi ngày 26/3.

Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị cho biết giao tranh tại Trung Đông đang lan rộng với tốc độ nhanh, kéo theo những tác động vượt ra ngoài khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng nếu các cơ sở hạt nhân trở thành mục tiêu tấn công, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng đối với người dân trong khu vực.

Ông kêu gọi các bên ngăn chặn xu hướng leo thang liên tiếp, cảnh báo điều này có thể làm suy yếu hòa bình thế giới và ổn định khu vực.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, lịch sử đã cho thấy chủ nghĩa quân phiệt không phải là con đường đúng đắn, và chỉ có việc chấm dứt xung đột ngay lập tức, nối lại đối thoại và đàm phán mới có thể giải quyết tận gốc các nguyên nhân của khủng hoảng.

Ông Vương Nghị cũng cho rằng trật tự quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, trong đó hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm đang rơi vào khủng hoảng niềm tin.

Ông cảnh báo nguy cơ thế giới quay trở lại “luật rừng” nếu các quy tắc bị thay thế bằng sức mạnh và hành vi áp đặt.

Về phía IAEA, Tổng Giám đốc Grossi nhận định thế giới đang đối mặt với nhiều bất định sâu sắc và khó dự báo, đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường hợp tác để ứng phó.

Đánh giá cao các sáng kiến toàn cầu do Trung Quốc đề xuất, ông Grossi cho biết IAEA sẵn sàng tăng cường phối hợp với Trung Quốc trong việc xử lý các điểm nóng quốc tế, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời bảo vệ cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân và duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Liên quan đến thúc đẩy đàm phán để giải quyết xung đột tại Trung Đông, dự kiến tối 26/3 theo giờ Việt Nam, ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ cùng nhóm họp tại ngoại ô Paris, Pháp, để trao đổi nhằm thu hẹp những khác biệt về lập trường giữa Mỹ và các nước khác đối với cuộc chiến ở Trung Đông, trong bối cảnh tất cả các quốc gia G7 ngoài Mỹ, đều không công khai ủng hộ cuộc tấn công vào Iran.

Pháp, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G7 năm nay, cho biết cuộc họp nhằm giải quyết những bất cân bằng toàn cầu lớn, đang ảnh hưởng trực tiếp đến người dân các nước.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ chỉ tham gia vào ngày thứ hai của cuộc họp có sự góp mặt của các quan chức ngoại giao từ các thị trường mới nổi quan trọng như Brazil, Ấn Độ, Saudi Arabia và Hàn Quốc cũng như Ukraine.

Ngoài vấn đề Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine và Gaza cũng là nội dung ưu tiên của cuộc họp./.

