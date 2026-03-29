Iran tuyên bố bắn trúng máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ

Lực lượng phòng không IRGC cho biết một máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ đã bị bắn trúng trên khu vực phía Nam tỉnh Fars và bị hư hại trước khi hạ cánh xuống một sân bay ở Saudi Arabia.

Máy bay chiến đấu F-16. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu F-16. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo THX, ngày 28/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 và bắn trúng một máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: "Lực lượng phòng không IRGC đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái chiến lược MQ-9 của Mỹ trên bầu trời Shiraz, trong khi một máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ đã bị bắn trúng trên khu vực phía Nam tỉnh Fars và bị hư hại trước khi hạ cánh xuống một sân bay ở Saudi Arabia."

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo một máy bay tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ ở Trung Đông sau một chuyến bay chiến đấu, song không cung cấp thêm chi tiết./.

