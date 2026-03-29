Houthi tiến hành đợt tấn công thứ hai nhắm vào miền Nam Israel

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 28/3 tuyên bố đã tiến hành làn sóng tấn công thứ 2 trong ngày nhằm vào các mục tiêu quan trọng ở miền Nam Israel bằng tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea cho biết chiến dịch được phối hợp với Iran và Hezbollah, đồng thời khẳng định các đợt tấn công đã “đạt được mục tiêu đề ra.”

Theo ông, các hoạt động quân sự này nhằm hỗ trợ các “mặt trận kháng cự” tại Palestine, Liban, Iraq và Iran, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn trong những ngày tới cho đến khi “hành động gây hấn chấm dứt.”

Trước đó cùng ngày, Houthi cũng tuyên bố đã phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào miền Nam Israel, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi Israel và Mỹ mở các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Houthi cho biết sẵn sàng mở rộng các hoạt động quân sự, đồng thời mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Israel là phản ứng trước những diễn biến mà nhóm này cho là liên quan đến Mỹ và Israel tại Iran và khu vực. Cơ quan đối ngoại của Houthi đồng thời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường hợp tác.

Trong khi đó, phía Israel xác nhận đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen.

Cùng ngày, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã lên án các tuyên bố trên của Houthi, cảnh báo những hành động này có thể kéo quốc gia này vào một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn.

Một số chuyên gia cũng nhận định việc Houthi can dự sâu hơn vào xung đột là “canh bạc rủi ro cao,” đặc biệt nếu đe dọa đến hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, có thể dẫn tới sự can thiệp trực tiếp của Mỹ, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông./.

Houthi lên kế hoạch phong tỏa tàu Israel tại eo biển Bab al-Mandab Kênh truyền hình Al Araby TV có trụ sở tại Qatar dẫn lời một lãnh đạo cấp cao của Houthi cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch nhằm ngăn chặn các tàu Israel đi qua eo biển Bab al-Mandab.”