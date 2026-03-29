Phú Thọ nỗ lực cứu chữa nạn nhân trên xe 29 chỗ gặp nạn

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tiếp nhận 4 bệnh nhân vụ xe ôtô khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo, trong đó có 1 bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng.

Chiều 29/3, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết, đang nỗ lực cứu chữa cho 4 nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại đường lên thị trấn Tam Đảo, trong đó có một bệnh nhân tiên lượng xấu.

Nhận được tin báo vụ tai nạn xe ôtô khách 29 chỗ lao xuống vực Tam Đảo, bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã huy động cán bộ và 2 xe cấp cứu đến hiện trường để cứu chữa các nạn nhân.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhân 30 tuổi tiên lượng nặng, 1 bệnh nhân nhi 5 tuổi khá tỉnh táo đã được chụp chiếu tầm soát, theo nguyện vọng của gia đình sẽ chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới, 2 bệnh nhân còn lại bị chấn thương nhẹ vùng hàm mặt, chân và phần mềm bên ngoài, không nguy hiểm đến tính mạng. Một số người bị thương nhẹ đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

