Doanh số xe điện cũ tại châu Âu tăng mạnh do giá xăng leo thang

Trong bối cảnh giá xăng leo thang do xung đột tại Trung Đông, doanh số xe điện đã qua sử dụng tại châu Âu tăng nhanh, phản ánh xu hướng người tiêu dùng chuyển sang các phương tiện tiết kiệm năng lượng.

Thống kê cho thấy xe điện hiện đã vượt qua xe diesel để trở thành loại phương tiện bán chạy nhất trên nền tảng mua bán xe trực tuyến.

Tại nền tảng Aramisauto, thị phần xe điện trong tổng doanh số đã tăng gần 50%, từ 6,5% lên 12,7% chỉ trong vài tuần. Cũng trong thời gian này, doanh số xe chạy xăng và diesel đều giảm đáng kể. Các chuyên gia nhận định nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao tại cả châu Âu và Mỹ, xu hướng chuyển sang xe điện và xe hybrid sẽ còn tăng rõ rệt hơn.

Theo Marketcheck, một nền tảng cung cấp dữ liệu toàn diện về ngành ô tô, doanh số xe điện cũ tăng đều từ khi xung đột bùng phát. Tại Đức, nền tảng mobile.de ghi nhận tỷ lệ tìm kiếm xe điện tăng gấp ba lần từ đầu tháng 3, trong khi số lượng yêu cầu mua xe điện cũ tăng hơn 60% so với tháng trước.

Giới phân tích cho rằng thị trường xe điện đã qua sử dụng phản ứng nhanh hơn với biến động giá nhiên liệu do chi phí thấp hơn và thời gian giao xe ngắn hơn so với xe mới, qua đó góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang các phương tiện tiết kiệm năng lượng tại châu Âu.

Theo dữ liệu của Ủy ban châu Âu (EC), giá xăng trung bình tại Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 12%, lên 1,84 euro/lít trong giai đoạn cuối tháng 2 đến giữa tháng 3./.