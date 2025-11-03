Nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định chuyển đổi động cơ điện cho xe xăng cũ

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm; xem xét, đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các điều khoản hoặc ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng.

Giữa tháng 10/2025, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV thuyết trình Đề án Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hội ôtô và thiết bị động lực thành phố, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S.

Đại diện các đơn vị ủng hộ các cải tiến mang tính sáng tạo của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực cải tạo xe cơ giới; đặc biệt là việc cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho các phương tiện môtô, xe gắn máy cũ đang lưu hành. Điều này giúp tiết kiệm được việc mua sắm đầu tư mới, hạn chế gia tăng số lượng phương tiện cá nhân. Các giải pháp đề xuất của đơn vị về chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng tương tự như loại hình các xe ôtô hybrid.

Đại diện Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết hiện chưa có quy định cụ thể trong cải tạo xe môtô, xe gắn máy sang động cơ điện. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng chưa đề cập chi tiết nội dung này. Do đó, các hoạt động thử nghiệm, đánh giá việc chuyển đổi, hoán cải xe môtô, xe gắn máy sử dụng xăng sang động cơ điện vẫn chưa có hành lang pháp lý để triển khai chính thức.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, việc cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho các phương tiện môtô, xe gắn máy cũ đang lưu hành là một hướng đi tiềm năng, phù hợp với định hướng của thành phố trong chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan trong giao thông vận tải. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy chuẩn quốc gia, việc triển khai cần có cơ sở pháp lý rõ ràng, được hướng dẫn thống nhất đồng bộ.

Do đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Cục Đăng kiểm Việt Nam trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm; xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các điều khoản hoặc ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với xe môtô, xe gắn máy; tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét hỗ trợ hướng dẫn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV được đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng các sản phẩm chuyển đổi động cơ điện cho xe máy của đơn vị./.

