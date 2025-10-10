Buýt Hà Nội vận chuyển hơn 162 triệu khách, đẩy mạnh chuyển đổi xe điện

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh theo chủ trương của Nhà nước và thành phố.

Theo thống kê của Transerco, trong 9 tháng vừa qua, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của đơn vị cơ bản ổn định. Tổng công ty đã vận hành hơn 2,43 triệu lượt xe (đạt 96% kế hoạch), ước phục vụ trên 162 triệu lượt hành khách. Hai tuyến buýt đi Sân bay Nội Bài số 68 và 86 vận hành 24.139 lượt xe.

Tổng công ty đã giữ vững thị phần và ổn định hoạt động đối với 44 tuyến xe buýt đấu thầu lại, vận hành từ ngày 1/4/2025; điều chỉnh biểu đồ 22 tuyến, hợp lý hóa lộ trình 14 tuyến xe buýt và tổ chức thêm một nhánh tuyến nhằm mở rộng vùng phục vụ tại xã Minh Châu; rà soát, tái cơ cấu, cân đối hợp lý quy mô đoàn phương tiện cho 17 tuyến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trong chu kỳ đấu thầu mới; thay thế 16 phương tiện và bổ sung xe dự phòng cho 8 tuyến xe buýt góp phần ổn định hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dịch vụ của tuyến.

“Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ trên các tuyến buýt tiếp tục được tăng cường, trong đó tập trung kiểm tra chuyên đề, xử lý các vi phạm về chất lượng phương tiện, kỷ luật chạy xe, thái độ phục vụ, vi phạm doanh thu, vi phạm dừng đỗ,” lãnh đạo Transerco đánh giá.

Về chuyển đổi xanh, Tổng công ty đã đưa vào vận hành 63 xe buýt điện các loại đáp ứng tiến độ thí điểm theo yêu cầu của thành phố; đã đưa vào khai thác 247 trụ sạc tại 14 địa điểm, tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác kinh doanh trạm sạc, trạm bảo dưỡng sửa chữa xe điện trên các khu đất đủ điều kiện, phục vụ cho kế hoạch chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh theo chủ trương của Nhà nước và thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ thành phố Hà Nội giao về công tác phục vụ A80, Transerco đã tổ chức 11 tuyến buýt, với 5.085 lượt xe tăng cường từ các nhà ga, bến xe, sân bay và các điểm trung chuyển của thành phố tới Trung tâm triển lãm Quốc gia, phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân và du khách quốc tế; thực hiện tạm dừng 4 tuyến, điều chỉnh lộ trình 9 tuyến xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong các ngày diễn ra hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt A80; vận chuyển miễn phí vé xe buýt cho người dân và du khách trong 4 ngày lễ theo chính sách của thành phố.

Công ty Khai thác điểm đỗ xe đã tổ chức tiếp nhận, trông giữ miễn phí cho 32.650 lượt ôtô, 7.200 lượt xe máy phục vụ nhân dân tại các điểm đỗ xe phục vụ Quốc khánh 2/9, giải tỏa 91 điểm đỗ xe trên các tuyến phố từ Vành đai 1 vào trung tâm thành phố để đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội và ủy ban nhân dân các phường.

Trong 3 tháng cuối năm nay, Transerco rà soát, xây dựng lộ trình chuyển đổi phương tiện xe buýt bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh theo kế hoạch cho năm 2026 và những năm tiếp theo; phương án chuyển đổi xanh cho các loại hình kinh doanh vận tải theo lộ trình áp dụng vùng phát thải thấp của thành phố; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để áp dụng hệ thống thẻ vé điện tử trên tất cả các tuyến xe buýt.

Tổng công ty tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về công tác xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật cho 2 loại xe buýt điện nhỏ và trung bình; bám sát chỉ đạo của thành phố, hướng dẫn của các sở ngành về các cơ chế tài chính hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh./.

