Xe buýt Hà Nội đã phục vụ hơn 672.000 khách đi lại dịp Quốc khánh 2/9

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các hoạt động vận tải hành khách công cộng, vận chuyển du lịch, dịch vụ trông giữ phương tiện và phục vụ tại bến xe đều được tổ chức hiệu quả, thông suốt, đảm bảo chất lượng, an toàn, góp phần làm hài lòng người dân và hành khách.

Theo báo cáo của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), trong 4 ngày (từ ngày 30/8-2/9/2025), đối với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã vận hành 34.648 lượt xe, phục vụ 672.448 lượt hành khách.

Tổng công ty đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức vận hành bổ sung một số tuyến buýt tăng cường phục vụ nhu cầu thăm quan triển lãm của nhân dân và du khách từ các bến xe, điểm trung chuyển, đầu mối giao thông của Thành phố tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 12/8 đã triển khai 6 tuyến buýt tăng cường (trong đó Transerco vận hành 3 tuyến) tới Trung tâm Triển lãm. Cao điểm từ ngày 28/8-5/9 đã tổ chức 18 tuyến (trong đó Transerco có 12 tuyến) với hơn 700 lượt xe/ngày phục vụ nhu cầu thăm quan của nhân dân và du khách từ các nhà ga, bến xe, sân bay, điểm trung chuyển của thành phố tới Trung tâm triển lãm.

Tại các bến xe, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội và Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội đã tổ chức phục vụ 9.525 lượt xe, trong đó có 702 lượt xe tăng cường, đáp ứng nhu cầu đi lại của 107.917 lượt hành khách.

Ngoài ra, hoạt động trông giữ phương tiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã tổ chức trông giữ an toàn 39.850 lượt phương tiện, gồm 32.650 lượt xe ôtô và 7.200 lượt xe máy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực nội đô.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao, Transerco đã xây dựng phương án và triển khai vận chuyển các đoàn đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, đoàn khách quốc tế từ nước bạn Lào, cùng đại diện các sở, ngành thuộc thành phố Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong các ngày Tổng duyệt (30/8) và ngày Lễ chính thức (2/9/2025).

Tổng công ty đã huy động hơn 250 phương tiện vận tải từ 7 đến 45 chỗ ngồi, đồng thời tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật toàn bộ phương tiện tham gia phục vụ. Đội ngũ lái xe và cán bộ điều hành được lựa chọn kỹ lưỡng, giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm, làm việc không quản ngày đêm với ý thức phục vụ chuyên nghiệp.

Trong suốt quá trình vận hành, đoàn xe vận chuyển đại biểu tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng. Việc đưa đón các đoàn được tổ chức bài bản, chu đáo, an toàn, đảm bảo các yêu cầu, quy định của Ban tổ chức.

Các đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố và các Sở ngành, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đều đánh giá cao công tác vận chuyển của Tổng công ty. Rất nhiều đoàn của 33 tỉnh thành được phục vụ gửi lời cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp chu đáo, tận tình của Thành phố Hà Nội, Tiểu ban lễ tân của Hà Nội trong công tác tiếp đón, phục vụ, đưa đón các đoàn.

"Thành công trong công tác vận chuyển lần này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Transerco, luôn sẵn sàng cùng Thủ đô trong những sự kiện trọng đại, mà còn khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, khả năng huy động nguồn lực hiệu quả và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong toàn Tổng công ty, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu phục vụ nhân dân và các nhiệm vụ chính trị quan trọng," lãnh đạo Transerco khẳng định./.

