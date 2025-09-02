Hà Nội: Xe buýt và đường sắt đô thị đáp ứng tốt nhu cầu đi lại dịp Đại lễ A80

Ngày 1/9, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết do là ngày Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức, lượng hành khách đổ về tham dự lễ từ rất sớm và rất đông. Do vậy, sau khi kết thúc buổi lễ, lượng hành khách dồn về các ga đầu cuối (Cát Linh, Cầu Giấy) và điểm trung chuyển Long Biên rất lớn.

Tuy nhiên, do đã chuẩn bị phương án từ trước cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng chức năng, đơn vị vận tải, lực lượng giám sát điều hành của trung tâm, công tác giải tỏa, phục vụ hành khách bằng phương tiện vận tải công cộng (xe buýt và đường sắt đô thị) được thực hiện khẩn trương, an toàn, trật tự, đảm bảo giải tỏa tối đa và nhanh nhất hành khách.

Theo ông Thái Hồ Phương, việc giải tỏa kịp thời, nhanh chóng của đường sắt đô thị và xe buýt trong những ngày lễ vừa qua và trong ngày Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức cho thấy năng lực của vận tải hành khách công cộng Thủ đô đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần không nhỏ vào thành công của sự kiện.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, trong ngày 2/9, buổi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức kết thúc sớm hơn so với dự kiến (8h45) nên hoạt động xe buýt và đường sắt đô thị điều chỉnh vận hành theo phương án tăng cường giải tỏa sớm hơn so với kế hoạch.

Song song với đó, nhu cầu đi lại của hành khách trên các tuyến đường sắt tăng cao nhưng không xuất hiện tình trạng quá tải. Ga Cát Linh và ga Cầu Giấy sau khi kết thúc buổi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức có tình trạng lượng hành khách tăng đột biến từ 9h đến 11h30.

Người dân đi xe buýt tập trung đông tại các điểm trung chuyển Cầu Giấy, Long Biên, ga Cát Linh trên đường Hào Nam, các nhà chờ BRT trên đường Giảng Võ, tuy nhiên không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Tại ga Cát Linh, người dân được phát nước miễn phí và được điều tiết để đảm bảo lên tàu trật tự, an toàn.

Đối với 2 tuyến đường sắt đô thị, do lượng hành khách tăng cao nên đã điều chỉnh phương án tăng tần suất sớm hơn so với kế hoạch. Cụ thể, tuyến 2A điều chỉnh tăng tần suất chạy tàu lên 6 phút/lượt từ ngay đầu giờ sáng 4h30 (kế hoạch là từ 11h), tuyến 3.1 điều chỉnh tăng tần suất chạy tàu lên 6 phút/lượt từ 9h20 (kế hoạch là từ 11h).

Các ga đầu cuối của 2 tuyến đường sắt đô thị đều có bố trí nhân viên hỗ trợ và đưa đối tượng là các cựu chiến binh, người khuyết tật vào làn riêng lên tàu. Đến 11h, ga Cầu Giấy đã giải tỏa xong hành khách. Đến 12h15, ga Cát Linh đã cơ bản giải tỏa xong hành khách.

Đối với các tuyến buýt, tạm dừng hoạt động đối với 18 tuyến buýt; điều chỉnh lộ trình đối với 52 tuyến buýt; điều chỉnh dịch vụ đối với 39 tuyến buýt, trong đó, điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động đến 22h-24h đối với 35 tuyến.

Bên cạnh đó, từ 9h, lực lượng của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và lực lượng chức năng, điều hành xe buýt kết nối vào giải tỏa hành khách tại ga Cát Linh theo 2 hướng (Hào Nam và Giảng Võ), điều hành giải tỏa tại điểm trung chuyển xe buýt Long Biên.

Tuy nhiên, do lực lượng chức năng vẫn cấm đường để giải tỏa các xe chở đại biểu, vì vậy đến khoảng 9h40 xe buýt mới tiếp cận vào được ga Cát Linh theo hướng Hào Nam và Giảng Võ, đến 10h30 xe buýt mới tiếp cận vào được điểm trung chuyển Long Biên để giải tỏa hành khách.

Cùng với đó, các tuyến buýt giải tỏa vận hành liên tục đảm bảo vận chuyển, giải tỏa hành khách một cách nhanh nhất. Các xe cơ bản đều dồn kín khách để giải tỏa tối đa lượng hành khách đang bị dồn ứ, do lượng khách tập kết tại Điểm trung chuyển Long Biên quá đông.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, các đơn vị vận tải khác điều động xe dự phòng để tăng cường giải tỏa tại điểm Trung chuyển Long Biên. Đến 11h30, tại điểm trung chuyển Cầu Giấy đã cơ bản giải tỏa xong hành khách, các tuyến buýt đã quay trở lại hoạt động bình thường.

Đến 12h30, tại điểm trung chuyển Long Biên, các tuyến xe buýt cơ bản đã hoàn thành giải tỏa hành khách. Ngoài ra, trong ngày 2/9, các tuyến buýt phục vụ Trung tâm Triển lãm Quốc gia vẫn thực hiện theo kế hoạch.

Tổng số tuyến buýt phục vụ là 20 tuyến với 70 xe và 881 lượt xe/ngày. Trong buổi sáng 2/9, lượng khách trên các tuyến buýt tăng cường phục vụ Trung tâm Triển lãm Quốc gia hoạt động ổn định, chưa xuất hiện tình trạng quá tải./.

