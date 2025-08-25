Metro Hà Nội đón lượng khách kỷ lục trong buổi hợp luyện diễu binh lần hai

Trong những ngày cao điểm phục vụ người dân tham gia các buổi hợp luyện, duyệt binh và diễu hành trước thềm Quốc khánh 2/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đã ghi nhận sản lượng hành khách kỷ lục trên hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác.

Cụ thể, trong ngày 24/8 - buổi hợp luyện lần thứ hai của lực lượng diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, từ 5h30 đến 24h, Hà Nội Metro đã vận chuyển an toàn gần 200.000 lượt hành khách trên toàn tuyến.

Trong đó, tuyến Cát Linh-Hà Đông phục vụ hơn 146.000 lượt hành khách (thiết lập kỷ lục mới về sản lượng). Tuyến Nhổn-Ga Hà Nội phục vụ trên 50.000 lượt hành khách.

So với ngày 21/8/2025 - buổi hợp luyện lần thứ nhất, lượng hành khách có sự tăng trưởng rõ rệt khi tuyến Cát Linh-Hà Đông tăng hơn 36.000 lượt hành khách, tương đương 32,8%; tuyến Nhổn-Ga Hà Nội tăng hơn 20.000 lượt hành khách, tương đương 66,9%.

“Những kết quả ấn tượng này cho thấy nỗ lực bền bỉ của toàn thể cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro, đồng thời là minh chứng về sự tin tưởng, đồng hành của người dân Thủ đô và du khách đối với loại hình giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường,” lãnh đạo Hà Nội Metro cho hay.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến, Hà Nội Metro đã chủ động tăng tần suất chạy tàu, kéo dài thời gian vận hành, đồng thời tổ chức phân luồng hành khách tại các ga trọng điểm.

Nhằm hướng tới sự an toàn và trải nghiệm tốt nhất của hành khách khi sử dụng tàu điện trong những ngày diễn ra các sự kiện A80, Nội Metro khuyến nghị hành khách nên mua vé cả chiều đi và chiều về trong cùng một lần để tiết kiệm thời gian, tránh phải xếp hàng nhiều lần; tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, đặc biệt là quá trình xếp hàng tại quầy bán vé, xếp hàng lên ke ga và lên tàu, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Ngoài ra, hành khách nên chủ động sử dụng ngay nhà vệ sinh sau khi xuống tàu trước khi ra khỏi nơi soát vé do số lượng nhà vệ sinh công cộng xung quanh nhà ga còn hạn chế. Với Tuyến Nhổn-Ga Hà Nội có các điểm nhà vệ bên trong nhà ga và khu vực vệ sinh công cộng xung quanh nhà ga (riêng Ga Cầu giấy hành khách có thể xem xét điểm vệ sinh trong Trường Đại học Giao thông Vận tải).

Hà Nội Metro cũng lưu ý, sau khi ra khỏi cổng soát vé, hành khách sẽ không thể quay lại khu vực trong ga đồng thời theo dõi thường xuyên Fanpage chính thức của Hà Nội Metro để nắm bắt tình hình tại các nhà ga và lựa chọn thời gian đi tàu hợp lý đặc biệt là các khung thời gian trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện./.

