Tàu Cát Linh-Hà Đông lập kỷ lục khi “cõng” khách đi xem diễu binh, diễu hành

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã lập kỷ lục kể từ khi vận hành đến nay khi đã chuyên chở số lượng lớn người dân đến khu vực chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào ngày 21/8.

Để phục vụ người dân tham dự buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đã chủ động điều chỉnh phương án vận hành, kéo dài thời gian phục vụ thêm 2 giờ, đến 24h.

Theo thống kê của Hà Nội Metro, trong ngày 21/8, hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn trên cao) đã vận hành tổng cộng 518 lượt tàu, vận chuyển an toàn trên 140.000 lượt hành khách.

Trong đó, tuyến Cát Linh-Hà Đông phục vụ hơn 110.000 lượt, tuyến Nhổn-Ga Hà Nội phục vụ hơn 30.000 lượt.

“Đây là những con số ấn tượng kể từ khi hai tuyến metro đi vào hoạt động, đặc biệt đối với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã thiết lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi đưa vào vận hành tuyến đến nay. Sản lượng hành khách vận chuyển trong ngày 21/8 bằng 250% so với sản lượng hành khách vận chuyển trong các ngày bình thường và gấp đôi sản lượng hành khách vận chuyển trong các dịp cao điểm 2/9 các năm trước đây,” lãnh đạo Hà Nội Metro thông tin thêm.

Phía Hà Nội Metro cũng nhìn nhận việc người dân lựa chọn đường sắt Cát Linh-Hà Đông để di chuyển đi xem hợp luyện diễu binh không chỉ cho thấy sự háo hức và lòng yêu nước của người dân, mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của loại hình giao thông công cộng an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường trong đời sống đô thị.

Hà Nội Metro cũng đưa ra dự kiến nhu cầu đi lại bằng tàu điện của người dân và du khách sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành cũng như trong các ngày cao điểm Lễ Quốc Khánh 2/9 sắp tới.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, Hà Nội Metro đã điều chỉnh phương án vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân, mà còn tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông đường bộ trong những ngày cao điểm.

Hanoi Metro kỳ vọng hệ thống đường sắt đô thị sẽ trở thành lựa chọn di chuyển an toàn, văn minh và tiện lợi cho đông đảo hành khách trong dịp nghỉ lễ lớn của đất nước.

Trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro đã có một số điều chỉnh về lịch chạy tàu đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội.

Cụ thể, ngày 24/8, 27/8 và 29/8/2025, tàu sẽ chạy từ 5h30 đến 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Trong ngày 30/8, thời gian hoạt động 5h-22h. Thời gian giãn cách là 6 phút/chuyến trong khung giờ 5h-8h; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9, thời gian hoạt động từ 5h30-24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Đặc biệt, trong ngày Quốc khánh 2/9, các tuyến đường sắt đô thị sẽ hoạt động liên tục từ 00h00 đến 22h. Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30). Các khung giờ khác 10 phút/chuyến. Hà Nội Metro cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý, đơn vị sẽ tạm ngừng chạy tàu từ 3h10 đến 4h30 để phục vụ công tác kỹ thuật./.

