Điều chỉnh lịch chạy tàu Nhổn-Ga Hà Nội và Cát Linh-Hà Đông dịp lễ 2/9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) sẽ có một số điều chỉnh về lịch chạy tàu đường sắt trên cao tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn-Ga Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) thành công và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Cụ thể, vào các ngày 21/8, 24/8, 27/8 và 29/8/2025, tàu sẽ chạy từ 5h30 đến 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Trong ngày 30/8, thời gian hoạt động: 5h-22h. Thời gian giãn cách là 6 phút/chuyến trong khung giờ 5h-8h; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9, thời gian hoạt động từ 5h30-24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Đặc biệt, trong ngày Quốc khánh 2/9, các tuyến đường sắt đô thị sẽ hoạt động liên tục từ 00h00 đến 22h. Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30). Các khung giờ khác 10 phút/chuyến. Hà Nội Metro cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý, đơn vị sẽ tạm ngừng chạy tàu từ 3h10 đến 04h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

“Hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên phục vụ để có chuyến đi an toàn, thuận tiện. Việc điều chỉnh lịch chạy tàu lần này thể hiện sự chủ động và nỗ lực của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng, góp phần phục vụ tốt nhân dân và du khách trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc,” lãnh đạo Hà Nội Metro cho hay./.

