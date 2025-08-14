Trải nghiệm một Hà Nội tháng Tám lịch sử cùng những chuyến tàu đặc biệt

“Chúng tôi sẽ đưa du khách trải nghiệm trong ‘chuyển động’ ở Hà Nội. Với 14 sản phẩm gắn với các phương tiện du lịch, từ xích lô, xe điện, buýt hai tầng, đến đường sắt trên cao metro tuyến Cát Linh-Hà Đông, tàu hỏa nội đô hay hành trình đường thủy dọc sông Hồng, du khách sẽ có một Hà Nội nhiều tầng lớp, nhiều góc nhìn. Mỗi phương tiện là một cách để cảm nhận nhịp đập thành phố khác nhau. Hà Nội không đứng yên, Hà Nội luôn mời gọi bằng những cung đường mở.”

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết như vậy về các sản phẩm du lịch mới nhân dịp 80 năm Quốc khánh của địa phương.

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ…

Nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách, xây dựng sản phẩm mới đặc trưng cho Hà Nội mùa cao điểm, đặc biệt là dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các hiệp hội, câu lạc bộ du lịch, đơn vị lữ hành, đơn vị vận chuyển, điểm đến… xây dựng và phát triển bộ sản phẩm “80 trải nghiệm Hà Nội không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội lịch sử.”

Các sản phẩm được chia làm 8 nhóm chủ đề đa dạng và phong phú: Du lịch di sản-văn hóa-lịch sử; du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng-thiên nhiên; du lịch ẩm thực-mua sắm-trải nghiệm phố thị; du lịch nghệ thuật-đêm-sáng tạo; du lịch sản phẩm, dịch vụ tại hệ thống khách sạn; du lịch giao thông-metro-đường thủy-hàng không; du lịch nông nghiệp-làng nghề-nông thôn mới; du lịch liên kết vùng-kết nối tỉnh, thành-quốc tế.

Tàu hỏa du lịch hai tầng - điểm nhấn mới của du lịch Hà Nội dịp Quốc khánh. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết bộ 80 sản phẩm sẽ đưa du khách trải nghiệm những sản phẩm du lịch văn hóa như: Tour khám phá di sản, tour trải nghiệm Hà Nội 12 mùa hoa, tour khám phá các điểm du lịch, nghỉ dưỡng ở khu vực Ba Vì và nhiều điểm ngoại thành Hà Nội, tour ẩm thực, tour trải nghiệm các làng nghề… Đặc biệt, Sở đã xây dựng bản đồ du lịch số 80 sản phẩm này nhằm góp phần gia tăng tiện ích trải nghiệm cho du khách.

Điểm nhấn trong chuỗi sản phẩm là những trải nghiệm du lịch đường sắt đặc trưng của Hà Nội như du lịch tàu metro, gồm tuyến metro 2A kết hợp tham quan di sản, làng nghề, mua sắm, trải nghiệm ga Depot Phú Lương; sản phẩm “Hà Nội Metro Green Journey” đến Làng lụa Vạn Phúc và Văn Miếu-Quốc Tử Giám; các sản phẩm khai thác đường sắt truyền thống với 10 ga trên địa bàn, trong đó có ga Hà Nội hơn 100 năm tuổi, đoàn tàu cao cấp “SJourney Luxury Train” và sắp tới là tuyến “The Hanoi Train” gắn với ký ức đô thị hàng thế kỷ.

Lãnh đạo ngành du lịch địa phương đánh giá đường sắt metro mang đến cơ hội khám phá Thủ đô theo cách tiện lợi và thân thiện với môi trường. Thông qua kết nối thuận tiện, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực, vui chơi giải trí… trong lộ trình dừng chân tại mỗi ga. Việc sử dụng metro sẽ góp phần giảm khí thải, bảo vệ môi trường và khuyến khích thói quen sử dụng giao thông công cộng, giúp giảm tải giao thông đô thị.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) Nguyễn Văn Ngọc cho biết, tuyến đường sắt đô thị số 2A đều có sự kết nối với các điểm du lịch, cơ sở ẩm thực tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội tại mỗi ga như: Lăng Bác, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Royal City, làng lụa Vạn Phúc, hồ Văn Quán. Bên cạnh đó, thí điểm chương trình trải nghiệm từ Văn Miếu-Quốc Tử Giám đến depot Phú Lương (khu điều hành của Metro Hà Nội) sẽ sớm đưa vào khai thác, giúp du khách tham quan khu vực vận hành, chụp ảnh check-in, trải nghiệm mô hình lái tàu…

Xe điện đưa du khách tham quan xung quanh hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Vân Chi/TTXVN)

“Check-in” cùng Chuyến tàu lịch sử

Ngoài du lịch metro, tới đây Hà Nội còn có sản phẩm đoàn tàu du lịch 2 tầng “Năm Cửa Ô” (The Hanoi Train) khai trương vào đúng dịp Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8. “Chuyến tàu lịch sử” này được bố trí với 5 toa hành khách và các toa “check-in” có tên gọi quen thuộc: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác.

Dự kiến tàu chạy theo lộ trình và thời gian như sau: Chuyến sáng bắt đầu từ 8 giờ tại ga Hà Nội, rồi qua các ga Gia Lâm, Từ Sơn, sau đó quay về ga Hà Nội lúc 11 giờ 35 (dừng tham quan tại một số điểm như Đền Đô - Bắc Ninh, cầu Long Biên…); Chuyến chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 tại ga Hà Nội, chạy qua các ga Gia Lâm, Từ Sơn và quay về ga Hà Nội lúc 17 giờ (dừng tham quan tại Đền Đô - Bắc Ninh, cầu Long Biên…); Chuyến tối bắt đầu từ 20 giờ tại ga Hà Nội, di chuyển qua các ga Long Biên, Đông Anh, Phú Diễn, Hà Đông, Giáp Bát và quay về ga Hà Nội lúc 23 giờ.

Có thể nói, “The Hanoi Train” là tuyến tàu hỏa du lịch nội đô đầu tiên tại Hà Nội, kết hợp giữa yếu tố hoài niệm với thiết kế văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực đặc trưng đất Kinh kỳ. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới cho du khách, tăng tính kết nối giữa du lịch Hà Nội với Bắc Ninh và các địa phương lân cận.

Đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch metro, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông có nhiều lợi thế như hệ thống ga hiện đại, sạch đẹp, kết nối thuận tiện với các tuyến xe buýt và gần nhiều điểm du lịch nổi bật như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, làng lụa Vạn Phúc; tàu chạy êm, đúng giờ, giá vé hợp lý.

Giới trẻ ngày nay cũng dành nhiều sự quan tâm cho lịch sử. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Song, đại diện đơn vị lữ hành này cũng chỉ ra hạn chế, hầu hết các ga chưa có dịch vụ ăn uống, quầy lưu niệm, không gian còn đơn điệu, thiếu yếu tố văn hóa - lịch sử, quảng bá chưa mạnh và chưa có sản phẩm du lịch đặc thù trên tàu.

Từ góc nhìn doanh nghiệp lữ hành, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, ông Trương Quốc Hùng nhận định hạ tầng metro của Hà Nội hiện rất tốt, cần khai thác hiệu quả trong sản phẩm tour, có thể đưa chợ Hà Đông vào hành trình, nhất là dịp Tết để du khách trải nghiệm mua sắm; nên bổ sung điểm đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để khách có thêm trải nghiệm về nghệ thuật và các tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng.

Ngoài ra, đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho rằng các ga metro cần có sơ đồ, bản đồ, mã QR giới thiệu điểm “check-in,” phát hành vé 1, 2 hoặc 3 ngày với giá ưu đãi để du khách dễ dàng trải nghiệm; kết nối thêm các điểm xe buýt, city tour phục vụ nhóm gia đình và khách lẻ. Riêng hành trình Di sản 5 cửa ô, nên bố trí thời gian để du khách xuống ga tham quan nhiều hơn./.

Du khách quốc tế thích gì khi trải nghiệm điểm đến Thủ đô Hà Nội? Các sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao và có chiều sâu gắn với di sản văn hóa, ẩm thực, làng nghề truyền thống và trải nghiệm về đêm là những "điểm chạm" của du lịch Hà Nội với khách quốc tế.