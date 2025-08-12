Ra mắt 80 sản phẩm du lịch kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh

Sở Du lịch Hà Nội đã chuẩn bị 80 sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc trải rộng từ nội thành và ngoại thành Hà Nội nhằm mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi ghé thăm Thủ đô dịp Đại lễ sắp tới.

Theo đó, Sở Du lịch đã xây dựng và và sẽ ra mắt chương trình kích cầu du lịch gồm 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu, chia theo các nhóm chủ đề: Du lịch di sản-văn hóa-lịch sử; du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng-thiên nhiên; du lịch ẩm thực-mua sắm-trải nghiệm phố thị; du lịch nghệ thuật-đêm-sáng tạo; du lịch sản phẩm, dịch vụ tại hệ thống khách sạn; du lịch giao thông-metro-đường thủy-hàng không; du lịch nông nghiệp-làng nghề-nông thôn mới; du lịch liên kết vùng-kết nối tỉnh, thành-quốc tế.

Dự kiến, sản phẩm sẽ được công bố rộng rãi tới các doanh nghiệp du lịch để triển khai, người dân và du khách tham gia trải nghiệm từ ngày 13/8.

Đây không chỉ là lời chào đón thân thiện từ “trái tim của cả nước” mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm của Thủ đô trong việc xây dựng ngành du lịch phát triển bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại. Các chương trình, sản phẩm được chọn lọc, làm mới và phát triển vừa phát huy giá trị văn hoá, lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến vừa đa dạng trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Người dân và du khách xếp hàng vào viếng thăm Lăng Bác. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Đặc biệt, nhân dịp này, Sở Du lịch phối hợp với Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố khảo sát, xây dựng một số sản phẩm về kết nối các đoàn tàu thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A (Hà Đông-Cát Linh) với một số điểm đến du lịch tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Tổng tuyến đường dài 13 km được thiết kế trên cao với 12 ga, khoảng cách bình quân giữa các ga 1,1km.

Tuyến Metro 2A không chỉ giúp giảm tải giao thông, là cơ hội mới để du khách khám phá Thủ đô theo cách tiện lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí rẻ và thân thiện với môi trường mà vẫn mang đến trải nghiệm độc đáo.

Thông qua kết nối thuận tiện, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực, vui chơi giải trí… trong lộ trình dừng chân tại mỗi ga. Ngoài ra, việc sử dụng metro cũng là một trong những giải pháp góp phần giảm khí thải, bảo vệ môi trường và khuyến khích thói quen sử dụng giao thông công cộng, đúng với xu hướng phát triển của Thành phố.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)./.

