Du khách quốc tế thích gì khi trải nghiệm điểm đến Thủ đô Hà Nội?

Các thị trường khách trọng điểm của Hà Nội như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và Mỹ đang phục hồi và ổn định. Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, du khách quốc tế đánh giá cao các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa, ẩm thực, làng nghề truyền thống và trải nghiệm về đêm của Thủ đô.

Do đó, mục tiêu toàn ngành du lịch Hà Nội là gia tăng ổn định ở cả phân khúc khách có lưu trú và khách trải nghiệm, nhằm góp phần khẳng định vị thế Hà Nội trên bản đồ du lịch thế giới đồng thời tăng cường dư địa cho phát triển các sản phẩm đặc trưng, chất lượng cao và có chiều sâu văn hóa.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, bà Đặng Hương Giang, cho biết sáu tháng cuối năm 2025, ngành sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường; đẩy mạnh truyền thông và xúc tiến; tăng tốc chuyển đổi số; xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Đặc biệt trong đó, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển các tour trải nghiệm gắn với di tích, làng nghề, văn hóa dân tộc thiểu số và du lịch đêm tại các khu vực có tiềm năng như quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ. Đồng thời, hoàn thiện các mô hình du lịch nông nghiệp, cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và MICE.

Du khách quốc tế thích các hoạt động trải nghiệm về đêm của Hà Nội. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Đáng chú ý, hợp tác liên kết phát triển sản phẩm theo chuỗi giữa Hà Nội và các địa phương, với các tuyến trọng điểm như Hà Nội-Hà Nam-Ninh Bình (văn hóa tâm linh), Hà Nội-Lào Cai-Lai Châu (khám phá, trải nghiệm) sẽ được đẩy mạnh.

Công tác chuyển đổi số sẽ tăng tốc với các ứng dụng công nghệ như bản đồ số du lịch, nền tảng AI hỗ trợ tra cứu thông tin, số hóa điểm đến và các sản phẩm du lịch thực tế ảo, nhằm nâng cao trải nghiệm du khách và tối ưu hiệu quả quản lý.

Riêng thị trường quốc tế, công tác xúc tiến quảng bá của du lịch Thủ đô trong năm 2025 sẽ được tăng cường với các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các nước: Pháp, Italy, Thụy Sỹ; tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch quốc tế (Hội chợ Du lịch quốc tế ITB ASIA 2025 tại Singapore; Hội chợ IMEX Frankfurt 2025 tại Đức; Hội chợ Du lịch quốc tế Tourism Expo Japan 2025 tại Aichi, Nhật Bản; Hội chợ Du lịch quốc tế FTM Top Resa 2025 tại Pháp), tham gia Hội chợ quốc tế Thủ công mỹ nghệ, sản phẩm quà tặng châu Âu năm 2025...

Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ tháng 1-5/2025, Thành phố đã đón khoảng 12,77 triệu lượt khách du lịch (tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 3,16 triệu lượt (tăng 20,2%, với 2,23 triệu lượt khách lưu trú). Khách nội địa đạt khoảng 9,61 triệu lượt (tăng 7,8% so với cùng kỳ 2024). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 51.940 tỷ đồng (tăng 14,1% so với cùng kỳ).

Du lịch Hà Nội hướng đến phát triển bền vững, hiện đại và có bản sắc trong thời gian tới. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Riêng tháng 5/2025, Hà Nội thu hút khoảng 2,72 triệu lượt khách (tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2024). Trong số này, khách quốc tế ước đạt 0,5 triệu lượt (tăng 25%, với 400.000 lượt có lưu trú). Khách nội địa đạt 2,16 triệu lượt (tăng 14,9%). Tổng doanh thu du lịch trong tháng đạt 10.540 tỷ đồng (tăng 19%).

Có thể nói, với các chỉ số được đánh giá là tích cực trong nửa đầu năm và kế hoạch chiến lược đang triển khai, Hà Nội cho thấy tiềm năng lớn để giữ vững vai trò đầu tàu trong bản đồ du lịch nước nhà, hướng đến phát triển bền vững, hiện đại và có bản sắc trong thời gian tới./.