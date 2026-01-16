“Về bản đón Xuân”: Không gian trải nghiệm Tết sớm đa sắc màu cho du khách

Chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Về bản đón Xuân” là điểm nhấn nằm trong khuôn khổ chủ đề hoạt động tháng 1 “Tết bản làng,” sẽ diễn ra trong hai ngày 17-18/01, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).

“Về bản đón Xuân” được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị di sản và mang đến không gian Tết sớm đa sắc màu cho du khách tham quan, trải nghiệm. Không chỉ là sự kiện du lịch, hoạt động này còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo tồn, giới thiệu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc phía Bắc đến với công chúng.

Ngày 17/1 (thứ Bảy), tại không gian làng dân tộc Mường (Khu các làng dân tộc I), sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp tái hiện không khí đón Tết rộn ràng đặc trưng của vùng cao. Các nghệ nhân trình diễn nhiều tiết mục dân ca, dân vũ phản ánh chân thực đời sống tinh thần và nét đẹp lao động của đồng bào.

Qua đó, du khách sẽ có cơ hội trực tiếp hòa mình vào những vòng xòe đoàn kết, tham gia nhảy sạp cùng các nghệ nhân trong nhịp cồng chiêng - những biểu tượng linh thiêng thể hiện sự gắn kết và sức sống mãnh liệt của cộng đồng.

Ngày 18/1 (Chủ Nhật), tại Khu các làng dân tộc I, cộng đồng dân tộc Mường sẽ tái hiện Nghi thức cúng vía bếp (Khồông bếp). Nghi thức này được đánh giá là một mỹ tục lâu đời, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng tôn kính đối với tổ tiên cùng thần lửa - vị thần giữ lửa ấm và sự phồn vinh cho mỗi gia đình.

Bà Lê Thị Bích Trân, phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Ishiba Yoshiko, Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, ngày 28/4/2025. (Ảnh: TTXVN)

Trong không gian nhà sàn truyền thống, các nghi thức tế lễ được thầy Mo thực hiện bài bản, từ khâu chuẩn bị mâm lễ đến các bài khấn nguyện cầu một năm mới hanh thông, mùa màng bội thu. Qua hoạt động, công chúng sẽ hiểu sâu hơn về triết lý nhân sinh và giá trị nhân văn ẩn chứa trong căn bếp của người Việt cổ nói chung và người Mường nói riêng.

Cùng với các sự kiện điểm nhấn, du khách đến với Làng trong những ngày này còn được trải nghiệm chuỗi hoạt động văn hóa thường xuyên gắn với không gian sinh hoạt của đồng bào; tham gia đánh chắt chơi truyền, chơi ô ăn quan, cờ ca rô hay thưởng thức nghệ thuật múa rối tre. Ở không gian ngoài trời là các trò chơi vận động như đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh…

Đặc biệt, không gian trải nghiệm trang phục dân tộc luôn là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể khoác lên mình những bộ váy áo thổ cẩm tinh xảo của đồng bào vùng cao, ghi lại những bức ảnh đẹp trong khung cảnh kiến trúc nhà sàn nguyên bản giữa lòng Thủ đô./.

