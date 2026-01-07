Quảng Ngãi: Cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ ở An Phú thu hút du khách

Cánh đồng hoa hướng dương ở xã An Phú (Quảng Ngãi) đang trở thành địa điểm “hot," thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm và “check-in."

Những ngày gần đây, khi thời tiết thuận lợi, nắng nhẹ, hàng triệu bông hướng dương đồng loạt khoe sắc vàng rực, tạo nên khung cảnh rực rỡ, cuốn hút, khiến nhiều người không khỏi mê đắm.

Chị Nguyễn Thị Ái Diễm, người dân xã Tịnh Khê, cho biết đây là lần đầu tiên Quảng Ngãi có cánh đồng hoa hướng dương rộng và đẹp như vậy. Biết được thông tin, chị cùng nhóm bạn đã dành thời gian đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc, bức ảnh ấn tượng giữa sắc vàng rực rỡ của hoa.

Chị Huỳnh Thị Thúy Sơn, phường Cẩm Thành chia sẻ, cánh đồng hoa hướng dương mang vẻ đẹp rất riêng. Sắc xanh của lá đan xen với sắc vàng rực rỡ của hoa, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, đầy màu sắc, đặc biệt vào thời khắc bình minh và hoàng hôn. Nó như “chạm” sâu vào tâm hồn của những người say mê và dành sự ưu ái đặc biệt với hoa. Ngắm hoa thấy lòng nhẹ nhõm, lâng lâng khó tả, như cảm nhận mùa Xuân đang đến rất gần.

“Cầu mong mọi người, mọi nhà đón một năm mới bình an, hạnh phúc; luôn lạc quan, nghị lực, tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, mới mẻ; hệt như tên gọi hướng dương - luôn hướng về ánh Mặt Trời mà vươn tới” - chị Huỳnh Thị Thúy Sơn nói thêm.

Cánh đồng hoa hướng dương thuộc nông trại Ánh Dương có diện tích khoảng 1 ha, trồng hơn 80.000 cây giống Thái Lan, được xem là quy mô lớn nhất tại Quảng Ngãi từ trước đến nay. Sau 5 tháng kỳ công chăm sóc, hoa đang bước vào thời kỳ nở rộ, tràn đầy sức sống. Hiện nông trại mở cửa miễn phí, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hoa hướng dương nở rộ, đua nhau khoe sắc trên cánh đồng ở xã An Phú (Quảng Ngãi). (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Chị Bùi Thị Mỹ Trinh, chủ nông trại Ánh Dương, cho biết ban đầu hoa hướng dương được trồng chủ yếu để tạo nguồn mật hoa nuôi ong. Tuy nhiên, khi thấy du khách ngày càng yêu thích và tìm đến đông, nông trại quyết định phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch. Việc cánh đồng hoa được đón nhận và lan tỏa rộng rãi khiến những người làm nông trại cảm thấy vui mừng và có thêm động lực tiếp tục đầu tư, phát triển.

Giữa những ngày cuối năm tất bật, cánh đồng hoa hướng dương ở An Phú không chỉ là điểm đến check-in, mà còn mang đến một khoảng lặng bình yên, tô điểm thêm sắc xuân cho miền quê Quảng Ngãi./.

