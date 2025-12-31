Top 10 quốc gia châu Phi có tiềm năng trở thành điểm đến du lịch hàng đầu

Châu Phi đang nổi lên trở thành một trong những khu vực tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn báo cáo của Liên hợp quốc ghi nhận trong nửa đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến châu Phi tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trên toàn cầu.

Bắc Phi dẫn đầu với 14%, khu vực cận Sahara đạt 11%. Maroc đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng 19%, nhờ sức hút của Marrakech và Fez, trong khi Nam Phi tiếp tục thu hút du khách với Vườn quốc gia Kruger và Cape Town.



Tuy nhiên, dù sở hữu tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và lịch sử phong phú, châu Phi vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong doanh thu du lịch toàn cầu. Các thách thức như cơ sở hạ tầng hạn chế, chính sách thị thực chưa thống nhất và tiếp thị chưa hiệu quả đang kìm hãm tiềm năng.



Theo bảng xếp hạng của Insider Monkey, 10 quốc gia châu Phi sau đây có tiềm năng lớn nhất để thống trị thị trường du lịch nhờ vẻ đẹp tự nhiên, chiều sâu văn hóa, động vật hoang dã và cơ sở hạ tầng ngày càng cải thiện.



Đứng đầu là Nam Phi với sự kết hợp hoàn hảo giữa đô thị hiện đại và thiên nhiên hoang sơ: Cape Town, Johannesburg, Núi Bàn, Vườn quốc gia Kruger, Garden Route cùng các vùng rượu vang nổi tiếng.

Tiếp theo, Tunisia đang phục hồi mạnh mẽ nhờ bãi biển Địa Trung Hải, di tích La Mã, kiến trúc Hồi giáo và Sa mạc Sahara, kết hợp với du lịch chăm sóc sức khỏe.



Rwanda nổi bật với du lịch sinh thái cao cấp, đặc biệt là trải nghiệm xem khỉ đột ở Vườn quốc gia Núi lửa, cùng thủ đô Kigali - thành phố sạch và an toàn nhất châu Phi. Ethiopia sở hữu di sản văn hóa độc đáo như nhà thờ đá Lalibela, thành cổ Aksum, cùng cảnh quan hùng vĩ của núi Simien và vùng trũng Danakil.

Trong khi đó, Namibia lại hấp dẫn những du khách tìm kiếm sự tĩnh lặng với Sa mạc Sossusvlei, Bờ biển Skeleton, Vườn quốc gia Etosha và mô hình du lịch bền vững, mật độ thấp.



Đáng chú ý, Botswana áp dụng thành công mô hình “giá trị cao, số lượng thấp” với đồng bằng Okavango - thiên đường safari cao cấp. Zambia nổi tiếng nhờ thác Victoria, safari đi bộ ở Nam Luangwa và những hành trình chèo thuyền dọc sông Zambezi.

Tanzania được xem là cường quốc động vật hoang dã với Serengeti, Kilimanjaro, cuộc di cư vĩ đại hàng năm của động vật cùng bãi biển Zanzibar thơ mộng. Kenya là trung tâm safari truyền thống của châu Phi với Maasai Mara, Amboseli, văn hóa đô thị sôi động ở Nairobi và bãi biển Ấn Độ Dương.



Cuối cùng, Mauritius đại diện cho du lịch đảo sang trọng với những đầm phá màu ngọc lam, rạn san hô, khu nghỉ dưỡng cao cấp và sự pha trộn đa dạng văn hóa châu Phi, Ấn Độ, châu Âu, Trung Quốc.



Với những lợi thế nổi bật, 10 quốc gia kể trên hứa hẹn sẽ trở thành những điểm đến hàng đầu, góp phần đưa du lịch châu Phi vươn tầm thế giới trong thời gian tới./.

Mở ra kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và châu Phi Đường bay thẳng Addis Ababa-Hà Nội của Ethiopian Airlines đang tạo nên bước ngoặt chiến lược trong giao thương và du lịch khi lần đầu tiên Việt Nam có tuyến bay thẳng tới châu Phi.