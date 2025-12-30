Lâm Đồng: Sôi động chương trình countdown và chuỗi lễ hội đón Năm mới 2026

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, từ ngày 1/1 đến 4/1, là cao điểm du lịch khi nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá của người dân tăng cao.

Đón đầu xu hướng này, tỉnh Lâm Đồng đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí và xúc tiến du lịch nhằm sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh Lâm Đồng là điểm đến hấp dẫn, sôi động trong dịp đầu Năm mới.

Một trong những hoạt động trọng tâm là chương trình “Countdown-Chào Năm mới 2026” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức với quy mô lớn, diễn ra tối 31/12.

Chương trình sẽ diễn ra đồng thời tại ba địa điểm: Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt), khu vực Nhà hát và Triển lãm Văn hóa nghệ thuật tỉnh (phường Phan Thiết) và khu vực Tây Lâm Đồng (phường Nam Gia Nghĩa).

Đây sẽ là điểm nhấn lễ hội với các hoạt động nghệ thuật tổng hợp, trình diễn ánh sáng công nghệ cao, màn LED 3D, nhạc DJ sôi động, các tiết mục biểu diễn của ca sỹ-nhóm nhạc, bắn pháo hoa nghệ thuật và màn đếm ngược chào Năm mới.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình chào đón du khách đầu tiên của Năm mới 2026, tặng quà và gửi lời chúc mừng Năm mới tới du khách.

Hoạt động này không chỉ mang tính lễ nghi mà còn là cách tỉnh khởi đầu Năm mới bằng sự thân thiện, hiếu khách, thể hiện mong muốn du lịch Lâm Đồng là điểm đến của những trải nghiệm tốt đẹp đầu năm.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, tuyến du lịch ven biển tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được du khách yêu thích.

Du khách cưỡi lạc đà tại thắng cảnh Bàu Trắng, Mũi Né (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tại một số cơ sở lưu trú, resort tại khu vực phường Hàm Tiến, Mũi Né, công suất đặt phòng giữ chỗ khá cao, có nơi đạt công suất 70-90% cho các ngày 2-3/1.

Khách đi theo gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ bằng phương tiện cá nhân sẽ là dòng khách chính trong kỳ nghỉ này.

Bên cạnh lượng khách quốc tế, du khách trong nước chủ yếu từ các tỉnh, thành phố phía Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh…

Dự báo, giá các loại dịch vụ, giá phòng tăng từ 10-50%, giá các loại hải sản tăng theo thời vụ.

Để tạo sân chơi cho du khách, nhiều đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Dương lịch 2026 ngay từ cuối tháng 12/2025 với các hoạt động như: các lễ hội tiệc trà, cocktail bên bờ biển, lễ hội ánh sáng, âm nhạc, tiệc Tất niên và countdown mini dành cho khách lưu trú, nhất là du khách quốc tế.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp, phục vụ du khách và bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ trong dịp Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường và đặc khu Phú Quý tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong dịp Tết.

Các địa phương cần chủ động rà soát tình hình hoạt động của khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý thị trường, giá cả dịch vụ lưu trú…

Đối với các đơn vị quản lý, kinh doanh dịch vụ du lịch, yêu cầu chung được đặt ra là chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch, bảo đảm chất lượng dịch vụ, tôn trọng quyền lợi của khách hàng và cạnh tranh lành mạnh.

Sóng mạnh, gió lớn của biển Mũi Né (Lâm Đồng) luôn tạo được cảm giác mạnh, thích thú cho du khách chơi lướt ván diều. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Các đơn vị cần tổ chức trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Tết đảm bảo an toàn, mỹ quan; đẩy mạnh các hoạt động kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm và chương trình văn hóa, thể thao, du lịch mang đậm dấu ấn Tết Nguyên đán.

Công tác đảm bảo an toàn cho du khách được nhấn mạnh xuyên suốt, từ phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà, Vườn Quốc gia Tà Đùng và các khu, điểm du lịch, điểm tham quan du lịch tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu vực có nguy cơ cao như hồ, thác, sông, suối... kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là các chương trình có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe du khách.

Việc quản lý hướng dẫn viên, đoàn khách nước ngoài và bảo vệ hình ảnh, giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành, việc đăng ký lưu trú, nâng cao chất lượng nhân sự, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật là những nội dung bắt buộc.

Các doanh nghiệp lữ hành được khuyến khích tăng cường liên kết tour tuyến, khai thác hiệu quả mùa du lịch trong nước và quốc tế, nâng cao trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách.

Năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 20,7 triệu lượt du khách, tăng 18% so với năm 2024 (đạt 106% kế hoạch); trong đó, khách du lịch quốc tế khoảng 1,28 triệu lượt, tăng gần 40%. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước khoảng 56.800 tỷ đồng, tăng 24,5%./.

Đà Nẵng giới thiệu Lễ hội Chào năm mới 2026 đa sắc màu, đa trải nghiệm Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Chào năm mới 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, mua sắm kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.