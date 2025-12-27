Lung linh sắc hoa Tớ Dày ở vùng cao Mù Cang Chải

Đến với xã vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai dịp cuối năm, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh núi non hùng vĩ, vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang trải dài cao vút đến lưng trời cùng sự thuần khiết của một loài hoa rừng mang tên Tớ Dày.

Say đắm lòng người

Những ngày này, khi gió lạnh bắt đầu tràn về, cũng là thời điểm trên các sườn núi cao ở xã Mù Cang Chải ngập tràn sắc hồng của hoa Tớ Dày hay còn gọi là đào rừng. Tại đây, du khách không khỏi ngỡ ngàng, trầm trồ trước vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc nhưng đầy cuốn hút của loài hoa này, một loài hoa gắn bó với bao thế hệ người Mông ở các xã Mù Cang Chải, Púng Luông cùng nhiều địa phương lân cận.

Là giáo viên có nhiều năm gắn bó với mảnh đất Mù Cang Chải từ nhiều năm trước, anh Lê Trung Kiên ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai luôn nhớ về vẻ đẹp tinh khôi của mùa hoa Tớ Dày. Dù đã chuyển công tác, nhưng cứ đến mùa hoa anh lại đồng hành cùng chiếc máy ảnh quay lại mảnh đất vùng cao để lưu giữ kỷ niệm. Bởi đối với anh mùa hoa Tớ Dày đã trở thành một mùa nhớ sâu đậm, gắn bó như một người bạn tri kỷ trong lòng và không thể bỏ lỡ.

Không chỉ anh Kiên, vào mùa hoa Tớ Dày, du khách từ khắp nơi tìm về, mang theo ba lô, máy ảnh và niềm háo hức được tận mắt chiêm ngưỡng sắc hoa giữa đại ngàn. Với nhiều người, đây không chỉ là một chuyến du lịch mà còn là hành trình tìm về thiên nhiên, rời xa những ồn ào của phố thị. Mỗi du khách khi đứng trên những đỉnh núi cao, nơi mây trắng trôi lơ lửng ngang tầm mắt, ai cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sắc hồng giữa màu xanh của núi rừng, tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Những chùm hoa Tớ Dày khoe sắc hồng rực, thu hút du khách đến với vùng cao Mù Cang Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chị Nguyễn Lan Anh, du khách đến từ Hà Nội, hào hứng chia sẻ, lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa đào rừng, chị không khỏi ấn tượng bởi nét đẹp thơ mộng, tinh khôi. Với chị, đây là một chuyến đi thú vị, ý nghĩa và là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên.

Tạo đà cho du lịch phát triển

Trước đây, hoa Tớ Dày chỉ đơn thuần là một phần của núi rừng Mù Cang Chải. Nay, người dân bản địa đã biết trân trọng và khai thác hợp lý vẻ đẹp ấy để phát triển du lịch. Nhiều hộ gia đình sinh sống gần các khu vực có hoa nở chủ động dọn dẹp lối đi, giữ gìn cảnh quan, tạo nên những điểm dừng chân thân thiện cho du khách. Bên cạnh đó, các sản vật địa phương như mật ong rừng, thổ cẩm và nông sản cũng được bày bán, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân.

Từ vẻ đẹp của hoa đào rừng cùng những cách làm sáng tạo, đời sống của nhiều gia đình người Mông địa phương từng bước khởi sắc. Người dân có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên.

Không dừng lại ở đó, để giúp du khách có thông tin chính xác và kịp thời về mùa hoa, nhiều hướng dẫn viên bản địa đã chủ động quay phim, chụp ảnh tại các khu vực hoa nở, chia sẻ trên mạng xã hội và các hội nhóm du lịch. Nhờ vậy, du khách có thể chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp. Sự tận tâm và am hiểu địa phương của các hướng dẫn viên đã mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn hơn, không chỉ ngắm hoa mà còn hiểu sâu sắc về văn hóa người Mông và gắn bó hơn với vùng đất này.

Anh Giàng A Súa, thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải thường xuyên cập nhật các địa điểm đào nở đẹp, giúp khách nắm bắt thông tin trước và xây dựng hành trình hợp lý. Đồng thời, anh giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người Mông để du khách tìm hiểu, trải nghiệm, qua đó vừa tạo thêm thu nhập, vừa góp phần gìn giữ văn hóa bản địa.

Những năm gần đây, hoa Tớ Dày đã được chính quyền địa phương quan tâm và tổ chức thành lễ hội hàng năm. Loài hoa mộc mạc, thuần khiết ấy đã trở thành điểm nhấn cho du lịch vùng cao, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc địa phương.

Năm nay, Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải đã ban hành kế hoạch tổ chức Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa Tớ Dày và các hoạt động chào Xuân năm 2026. Theo đó, đêm văn nghệ chào Xuân với chủ đề “Khát vọng Mùa Xuân” được tổ chức vào 20 giờ, ngày 31/12. Khai mạc Festival Khèn Mông và Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026 sẽ diễn ra tối 3/1/2026 tại Sân vận động trung tâm xã Mù Cang Chải. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chào mừng chủ đề “Lễ hội Khèn hoa” và màn đồng diễn của 500 diễn viên.

Cùng đó, xã Mù Cang Chải còn tổ chức chương trình Diễu diễn đường phố; Hội thi giã bánh giày năm 2025; Hội thi Khèn Mông; Gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm; Tái hiện không gian văn hóa dân tộc; Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc Thắm hoa Tớ Dày”; Tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ tự do; Trải nghiệm “Hành trình săn mây - Ngắm hoa Tớ Dày”...

Người dân bản địa đã biết nắm bắt vẻ đẹp của hoa Tớ Dày phục vụ phát triển du lịch. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải cho biết, các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật trình diễn khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải và các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với đời sống của đồng bào dân tộc Mông; gắn tổ chức lễ hội với các hoạt động thiết thực nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi và đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các hoạt động tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa nhiều địa phương trong tỉnh và khu vực Tây Bắc, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch, góp phần xây dựng Mù Cang Chải trở thành xã du lịch tiêu biểu của Lào Cai, là điểm đến “Bản sắc - an toàn - thân thiện.”

Dịp tổ chức các sự kiện cũng là thời điểm mùa hoa Tớ Dày nở rộ và đẹp nhất. Mù Cang Chải hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn du khách với không gian văn hóa rực rỡ sắc màu, giàu bản sắc và trải nghiệm sâu sắc, để lại ấn tượng khó quên.../.

Lung linh sắc hoa Tớ Dày ở vùng cao Mù Cang Chải Đến với xã vùng cao Mù Cang Chải (Lào Cai) những ngày cuối năm, du khách được thưởng ngoạn phong cảnh núi non hùng vỹ, những thửa ruộng bậc thang trải dài và sự thuần khiết của loài hoa rừng Tớ Dày.