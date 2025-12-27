Check-in ngay ly càphê khổng lồ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Giữa không gian se lạnh của quảng trường Lâm Viên, một "siêu phẩm" kiến trúc mang hình dáng ly càphê khổng lồ đã trở thành tâm điểm của Lễ hội Di sản Càphê toàn cầu.

Với chiều cao 12 mét, đường kính 7 mét, ly càphê khổng lồ tại Đà Lạt đang là điểm check-in rầm rộ của giới trẻ mộ điệu.

Thưởng thức ly càphê trong không gian này sẽ là một điểm nhấn trong chuyến du lịch Đà Lạt mùa lạnh như hôm nay.

Không chỉ xác lập một kỷ lục về kích thước, đây còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa càphê thế giới, khẳng định tầm nhìn và khát vọng nâng tầm giá trị hạt ngọc đen Việt Nam của King Coffee.

Khi cánh cửa của "siêu" ly càphê mở ra, một không gian văn hóa càphê choáng ngợp hiện hiện.

Không còn là khối thép thô cứng, bên trong là một thế giới hương vị với những quầy bar hiện đại, nơi quy tụ những dòng càphê thượng hạng nhất thế giới.

Tại đây, mỗi giọt càphê rơi chậm rãi như đang kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa. Du khách không chỉ đến để xem một kỷ lục, mà để chạm vào một trải nghiệm: nhâm nhi vị đắng nồng ấm trên ban công lộng gió, thu trọn vẻ đẹp thơ mộng của Hồ Xuân Hương vào tầm mắt.

Ly càphê khổng lồ chính là "trái tim" rực rỡ, dẫn dắt du khách bước vào hành trình của Lễ hội Di sản Càphê toàn cầu.

Khi màn đêm buông xuống, ly càphê kỷ lục trở nên lung linh hơn bao giờ hết, tỏa sáng rực rỡ giữa quảng trường Lâm Viên.

Công trình này không chỉ khẳng định vị thế của King Coffee trong việc tôn vinh di sản, mà còn tạo nên một dấu ấn văn hóa khó phai trong lòng du khách.

Một tách càphê ngon, một không gian kỷ lục và một tầm nhìn vươn tầm thế giới - đó chính là cách mà King Coffee đang khẳng định giá trị bền vững của càphê Việt trên bản đồ di sản toàn cầu./.