Triển lãm có hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, quý giá, tái hiện chân thực, sinh động các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi, thành tựu vĩ đại mà Đảng qua các nhiệm kỳ.

Chiều 26/12, tại Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng (phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội.”

Dự khai mạc Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu và đông đảo học sinh, sinh viên...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội” và tham quan khu trưng bày.

Triển lãm được bố cục thành ba phần: Phần I: Thành lập Đảng - Khởi nguồn thay đổi vận mệnh dân tộc; Phần II: Đại hội Đảng và những bước ngoặt lịch sử; Phần III: Hướng đến Đại hội XIV - Khát vọng phát triển, tầm nhìn tương lai.

Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" có hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, quý giá, tái hiện chân thực, sinh động các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi, thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được qua các nhiệm kỳ.

Triển lãm cũng gửi gắm niềm tin và khát vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên mới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng: phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Tổng Bí thư dự khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là ngọn cờ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.