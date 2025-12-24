Striezelmarkt - chợ Giáng sinh lâu đời nhất ở nước Đức

Striezelmarkt thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với các gian hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí Giáng sinh, ẩm thực đặc trưng như bánh Stollen, xúc xích nướng và rượu vang nóng.

Khi mùa Giáng sinh về, thành phố cổ Dresden của Đức như khoác lên mình không khí lễ hội rực rỡ ánh đèn lung linh và hương thơm đặc trưng của các món ăn truyền thống.

Giữa không gian lễ hội ấy, chợ Giáng sinh Striezelmarkt như điểm nhấn đặc biệt, mạng đậm hơi thở lịch sử và tinh thần mùa Giáng sinh châu Âu.

Đây là một trong những chợ Giáng sinh cổ xưa nhất và nổi tiếng nhất không chỉ của Đức mà của cả châu Âu.

Được tổ chức tại quảng trường Altmarkt từ năm 1434, Striezelmarkt từ một khu chợ buôn bán phục vụ mùa đông, chợ dần trở thành điểm hẹn cộng đồng, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống qua nhiều thế kỷ.

Tên gọi Striezelmarkt bắt nguồn từ bánh Stollen - loại bánh mì Giáng sinh truyền thống của vùng, làm từ bột mì, trái cây và gia vị, biểu tượng cho sự ấm áp và sung túc.

Ngày nay, Striezelmarkt thu hút hàng triệu du khách mỗi năm với các gian hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí Giáng sinh, ẩm thực đặc trưng như bánh Stollen, xúc xích nướng và rượu vang nóng. Điểm nhấn của chợ là cây thông noel khổng lồ và các chương trình âm nhạc, biểu diễn truyền thống./.