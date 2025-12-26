Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra lúc 20h tối 26/12 tại Nhà hát Bến Thành, trong bối cảnh người hâm mộ gia tăng sau thành công của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Bản tin 60s ngày 26/12/2025 gồm những nội dung sau:

Đình Bắc hay Hoàng Đức: Cầu thủ nào sẽ được xướng tên giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025?

Xác minh thông tin thanh niên thả chó lao tấn công một phụ nữ.

Hot girl Thái Lan công khai mến mộ thủ môn Trần Trung Kiên gây chú ý.

Hà Nội xử phạt hàng chục xe tải vi phạm giờ cao điểm nhờ camera AI.

Xét xử vụ hành hung tại chung cư Sky Central Hà Nội.

Campuchia - Thái Lan cáo buộc nhau tấn công dân sự.

Mỹ không kích mục tiêu IS tại Nigeria theo đề nghị của Abuja.

Điện Kremlin phản ứng trước thông điệp Giáng sinh của Tổng thống Ukraine./.